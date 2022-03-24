3600 Gün Primi Ve 15 Yıllık Sigorta Süresini Dolduranlar Erken Yaşta Emekli Olabilecek. Duyuru yapıldı. Kimleri kapsıyor belli oldu. Erken yaşta emeklilik şartları ve kriterleri nelerdir? Milyonlarca işçinin erken emekli olması için yapılması gerekenler netleşti. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü sonrasında erken emeklilik mümkündür. Erken emekli olmak isteyen işçilerin yapması gereken bu maddeler şunlardır;

Türkiye'de milyonlarca çalışan en büyük hayali olan erken emekliliğin formüllerini inceliyor. Sigortalıların erken emekli olabilmeleri için yaşlarını, ödül günlerini ve sigortalılık süresini karşılamaları gerekiyor.

3600 Günde Emeklilik

Erken emekliliğe hak kazanmak için, Eylül 1999'da veya daha önce sigortalı olanlar, 15 yıllık hizmet ve 3.600 ödül gününden sonra emekli olabilirler. 15 yıl hizmet ve 3.600 ikramiye gününü dolduran kişiler işten ayrılarak tazminat talep edebilirler. Örneğin Mayıs 2022'de 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında erken emekli olabiliyor.

15 Yıl Çalışanın Emeklilik Hakkı

Erken yaşta emeklilik için şartlardan biri de 15 yıl çalışma süresini tamamlamaktır.8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortalı olan ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış vatandaşlar için erken emeklilik doğru yol gibi görünüyor. 3.600 ödül günü ödeyen ve yaş şartını sağlayan çalışanlar emekli olabilir. Yaş şartının bitiş tarihi, hizmet süresi ve ikramiye gün sayısı dikkate alınır. Bu tarihten sonra işçiler, erken emeklilik hayallerini kademeli olarak gerçeğe dönüştürebilirler.



Emekli Sandığı Kanununa göre iş göremezlik nedeniyle işten çıkarılanlardan en az 15 yıl hizmet süresi olanlar dilerlerse emekli olabilirler. Ancak kıdem tazminatında staj sigortası işe başlama tarihi dikkate alınmaz.