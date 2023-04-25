Ailelere Destek Başladı! Son Dakika Haberi İle Vatandaşlar Ödemeler Alacak! 

Hükümet, seçimler öncesinde sosyal güvenlik konusunda yeni bir adım attı. Aile Koruma Kalkınma Programı kapsamında yapılan düzenleme ile her hanede en az 1 kişi için sosyal güvenlik desteği sağlanacak.

Sosyal güvenlik sigortası, vatandaşlar için birçok kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu imkanlardan faydalanmak için sigortalı olmak gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile her hanede en az 1 kişi için sosyal güvenlik desteği sağlanacak. Böylece daha önce sigortalı olmayan bireyler de devlet tarafından sağlanan kolaylıklardan faydalanabilecekler.

Seçim beyannamesi kapsamında yapılan bu düzenleme ile hükümet, sosyal güvenlik konusunda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Her hanede en az 1 kişi için sağlanacak olan sosyal güvenlik desteği, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ise seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden başa gelmesi bekleniyor. Bu adım ile birlikte, sosyal güvenlik konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmiş olacak.

Her hanede en az 1 kişiye sosyal güvenlik desteği sağlanmaya başladı!

Hükümet, seçim beyannamesinde yer alan sosyal güvenlik konusunda starta bastı. Aile Koruma Kalkınma Programı kapsamında yeni düzenlemeler üzerine giderek, her hanede en az 1 kişi için sosyal güvenlik desteği sağlanacağı kararını aldı. Bu düzenleme ile birlikte, sosyal güvenlik sigortası bulunmayan vatandaşlar da devlet tarafından sağlanan birçok kolaylıktan faydalanabilecekler.

Sosyal güvenlik sigortasına sahip olmayan bireyler, bu düzenleme ile birlikte sosyal güvenlik desteği alabilecekler. Böylece devlet tarafından sağlanan birçok imkandan faydalanabilecekler. Ayrıca emekli olduktan sonra da devletten emekli maaşı alabilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, söz konusu düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, vatandaşların yaşamlarını daha da kolaylaştıracak ve sosyal güvenlik konusunda bir adım daha atılmış olacak.