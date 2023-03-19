Aile Dizisinin Bu Kadar Beğenilmesindeki Sır Ortaya Çıktı!

Seyirci grubu kısa bir süre önce yayın hayatına Show TV ekranlarında başlayan Aile isimli televizyon dizisi projesini çok beğendi. Her yeni haftada salı akşamlarını iple çeken izleyici kitlesi projenin yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ gibi birbirinden başarılı ve ilgi çekici iki oyuncunun projenin başrolünde yer alması diziyi gönüllerde çok farklı bir yere koyuyor. Bunun yanı sıra hikaye, doğallık ve kamera arkası gibi etkenler de projenin bu kadar başarılı olmasında önemli bir etken olarak yorumlanıyor. Hakan Bonomo tarafından senaryosu yazılan dizide çok başarılı isimler güçlü bir şekilde performans sergiliyor.

Aile isimli televizyon dizisi projesinin gözler önüne sermiş olduğu bir diğer gerçek de bir yapımın tutması adına hikayenin aksiyonlarla örülmesi, bilinmezliklerle dolu olması, çarpık ilişkilerin olması ve silahların susmamasının gerekli olmadığı oldu. Abartılardan uzak olan ve normal bir hayat hikayesini gözler önüne seren Aile dizisindeki karakterler gerçek hayata çok benziyor. Karikatürize karakterler yerine doğal davranan oyuncu kadrosu projeyi öne çıkarttı.

Güçlü bir ailenin çocuğu olan ve karizmatik bir adam olan Aslan yasadışı işler yapan mafya bir karakter olarak dizide yer alıyor. Türk dizlerinde mafyatik karakterler her zaman ilgi çekerken diğer taraftan Serenay Sarıkaya tarafından hayat verilen psikolog Devin de baba sevgisinden uzak büyümüş bir kız olarak performans sergiliyor. Sevgisizliğin çemberinden kendini kurtarmış fakat aile içi şiddete maruz kalan Devin o günleri ruhunda taşımaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kendi ayakları üzerinde duran fakat yaralı bir kadın olan Derin ile Aslan’ın ilişkisi ilgi çekiyor.

Usta oyuncu Nur Sürer de projede Hülya Soykan karakterine hayat veriyor ve oğluna bağımlılık derecesi ve hastalık noktasında bağlı olan bir anneyi canlandırıyor.