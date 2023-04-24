Melisa Aslı Pamuk Metroya Bindikten Sonra Düşüncelerinin Değiştiğini Açıkladı

Uzun yıllardır çeşitli projelerde yer alan ve setlerin tercih edilen ismi olan Melisa Aslı Pamuk bu defa ilginç bir açıklamaya imza attı. Pazar akşamında Fox TV ekranlarında EGO isimli dizi projesi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu başarılı bir kariyer hayatına sahip. Ünlü isim yer aldığı projeler ile hayran kitlesini hızlı bir şekilde arttırıyor ve emin adımlarla yola devam ediyor. Bugünlerde Alperen Duymaz ile beraber yeni projesinin başarısı için çabalayan ünlü oyuncu hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi.

Ünlü isim 2012 senesinde boy gösterdiği Yer Gök Aşk isimli dizide Sevda karakterine hayat vermiş fakat asıl büyük çıkışını Kara Sevda dizisi ile gerçekleştirmişti. Oyuncu için Kara Sevda dizisi çok önemli bir yerde bulunuyor ve 2015 ile 2017 yılları arasında oyuncunun çıkış yapmasını sağlayan dizi olarak görülüyor. Ardından Çarpışma isimli dizi projesinde Alperen Duymaz ile partner olan Melisa Aslı Pamuk yıllar sonra yine eski partneriyle bir araya geldi ve EGO dizisinde rol almaya başladı.

EGO dizisi ise her ne kadar reyting sonuçlarına bakıldığı zaman çok güçlü oranlar elde etmese de sadık bir izleyici grubuna sahip olarak yoluna devam ediyor. Sosyal medyadan da güçlü destekler alan EGO dizisi Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz partnerliği ile ilgi çekiyor. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu şöhret olmanın kendisinde yarattığı değişim konusuna da bir itirafta bulundu. Şöhret olduktan sonra asosyalleşmeye başladığını belirten Melisa Aslı Pamuk ünlü olma durumunun kendisini daha çok eve kapattığını belirtti.

Kendisini savunmasız hissettiği için evi dışında rahat edemediğini ve hiçbir yerde uyuya kalmadığını anlatan Melisa Aslı Pamuk, bunu takıntı haline getirdiğini de açıkladı. Bunun yanı sıra çiğneme sesinin en tahammül edemediği ses olduğunu da ifade eden ünlü isim, karşısındaki kişinin yemek yediği sırada çıkardığı seslerden aşırı derecede rahatsız olduğunu belirtti.