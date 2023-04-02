Gelsin Hayat Bildiği Gibi Final Mi Yapacak? Dizi Yayın Hayatına Ara Verebilir!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Perşembe akşamlarında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı. İlk haftaların aksine birbirlerinin reyting sonuçlarını çok iyi gelmemesi seyirci grubunu endişeye sürükleyen bir durum olarak görüldü. Dizi hayranları Perşembe rekabetinde zorlanmakta olan dizinin final kararı almasından korku duyuyor. Daha önce dizilerin reyting oranlarında tutunamaması sebebiyle ani bir şekilde final kararı alınarak dizilerin yayından kaldırılması yaygın olarak görülen bir durum.

Dizide Devrim Özkan ile Ertan Saban ikilisi başrolde yer alıyor ve proje dram ve komedi özelliklerini iç içe barındırıyor. Seyirci grubu da dizinin elde ettiği düşük reytingler sebebiyle problemli bir süreç yaşandığının farkında olarak diziyi izliyor. Bir grup seyirci Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çok önceden bitmesi gerektiğini ve tadında bırakılması gerektiğini savunuyor. Reyting oranlarına bakıldığı zaman bu durumun yaşanacağının belli olduğunu belirten izleyici grubu dizinin devam kararı almasının hatalı bir karar olduğunu savunuyor. Diğer taraftan projenin devam etmesini ve yayın hayatını sürdürmesini isteyen pek çok seyirci de mevcut.

FOX TV'de Taçsız Prenses dizisinde benzer bir durum yaşadı ve salı akşamlarında yayınladığı diziye 10. bölümde sezon finali yaptırarak dikkat çekti. Bu dizinin yaz döneminde tekrardan ekranlarda olacağına yönelik kulislerde bu konu konuşuluyor. İzleyiciler Taçsız Prenses dizisi gibi Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli projenin de yaz döneminde devam etmesini istiyor. Eski zamanlara göre dizilerin azaldığı bu süreçte yapımın geniş bir izleyici grubuna tekrardan ekrana çekebileceği gibi bir düşünce iddia ediliyor.

Oldukça güçlü olan perşembe akşamlarında yarışan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al sancak gibi diziler ile rakip olarak yayın hayatına devam etmeye çalışıyor.