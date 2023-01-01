Aile Destek Ödemesi Erken Yatırıldı! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Yeni yıla giriş yapmadan önce Bakanlık tarafından büyük müjde verildi. Aile Sosyal yardım ödemeleri erkenden hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kısa süre önce başlatılan ve önümüzdeki yılın yaz aylarına kadar devam edecek olan proje hızlı kesmeden devam ediyor. Sosyal yardım ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere yönelik devletin sunduğu barınma, sağlık, gıda ve benzeri farklı kategorilerde yardım fırsatlarına ek olarak ödeniyor. Aile Sosyal yardım ödemeleri yapılan son kabine toplantısı sonrasında fiyatları yükseltilerek vatandaşlara sunuldu.

Bakan Derya Yanık yaptığı son açıklama üzerine: “Yoğun bir istek vardı ve bu talepleri dikkate aldık. Aile Destek programı kapsamında yeni yıl itibarıyla ödenmeye başlanacak olan yardım tutarının yılbaşı öncesinden hesaplara yatırılması kararı verildi.”yorumunda bulundu. Dün sabah saatleri itibariyle vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda Aile Destek ödemelerinin hesaplara geçirildiği yazıyordu.

Aile Destek Ödeme Başvurusu

Dar gelirli ailelere sunulan destek programı kapsamından faydalanmak isteyenlerin online ortamda başvuru yapabilmesi mümkün oluyor. E-devlet sistemine giriş yaparak Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden işlemler tamamlanıyor. Ailede Destek ödemeleri günümüz rakamlarına göre kişi başına düşen milli gelir üzerinden hesaplanıyor. Ödeme aralığı 850 TL'den başlayarak 1.250 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Aile destek ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin 2022 yılı içerisinde Haziran ayı itibariyle almış olmaya başladığı bir ödemedir. Devlet tarafından yapılacak son ödeme ise 2023 yılı Temmuz ayında hesapları yatırılacak. Sonuç itibariyle 12 aylık süre tamamlanmış olunacak. Kişi başına düşen gelir oranı üzerinden 4 farklı gelir grubu tanımlandı. Aylık olarak belirli bir tarihte hesaplara yatırılmaya başlandı.

Ödemeden Kimler Yararlanabilir!

E-devlet sistemi üzerinden kayıt yaptıranlar ikametgahın bulunduğu bölgedeki en yakın vakfa giderek de başvuruyu iletebilir. Başvuruda bulunacak olan kişinin belirli şartları karşılaması gerekiyor:

Öncelikle kişinin TC vatandaşı olması

Mavi kart kullanmıyor olması

İkametgahının yurt içinde olması

18 yaşından büyük olması

Hane içerisinde çalışan noter, muhtar ya da memur bulunmaması gerekiyor

Aile Destek Ödemesi Nasıl Alınır?

Öte yandan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ile cezaevi ya da tutuklu evlerinde bulunan hükümlüler içinde başta olmak üzere zorunlu olarak askerlik görevini yerine getiren askerlik statüsündeki kişilere de hane kapsamı dışında olduğu için bu farktan yararlanması mümkün olmuyor. Başvurular sosyal ekonomik bir gelir seviyesi tespit edildikten sonra dikkate alınıyor. Ardından ödemeler otomatik olarak hesaba tanımlanıyor.

Kişinin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan yalnızca ödemenin yapıldığı gün PTT şubelerine giderek ödemeyi alması mümkündür. Her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerin hesaptan kart ile alınabilmesi için öncelikle PTT şubelerinden PTT kart talep edilmelidir. Ardından ödemenin yapılacağı gün PTT ATM'leri kullanılarak ödeme tutarı hesaptan alınabilir.

Aile Destek Ödemesi Ne Kadar?

Kişi başına düşen aylık gelir üzerinden hesaplanan bu rakam için aşağıdaki tablo takip edilerek ne kadar yatırılacağı öğrenilebilir. Dikkat edilmesi gereken kişi başına düşen aylık gelir üzerinden aylık destek tutarının belirleniyor oluşudur.

450 TL ve altı gelir aralığına sahip olanlar 1.250 TL

450 TL - 911 TL arası gelir aralığına sahip olan kişiler 1.100 TL

911 TL üzeri - 1.372 TL altı gelir aralığına sahip olan kişiler 950 TL

1.372 TL üzeri - 1.833 TL altı gelir aralığına sahip olan kişiler 850 TL ödeme alıyor

Çocuk Destek Bileşeni Ne Kadar?

Alınacak ödemeler 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam ediyor. Yapılan yeni düzenleme sonrası ödemenin son tarihi olarak Temmuz ayı olması kararı verildi. Bu kapsamda bununla beraber Çocuk Destek Bileşeninden yararlanmak mümkündür. Hanede bulunan çocuk sayısına göre bu rakam değişebiliyor.

1 ile 2 çocuklu hanelere 350 TL

3 çocuğu olanlara 450 TL

4 çocuğu olanlara 550 TL

500 ve üzeri çocuk sayısına sahip olanlara 650 TL ödeme yapılıyor

Bu kapsamda sosyal yardım desteği içerisinde yer alan çocuk bileşeni desteği 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor. Daha önceden başvuruda bulunmuş olanlar, başvuruları kabul edilmeyenler, başvuru yapmaya imkan tanınacak. Sosyo ekonomik durumu değişen tüm vatandaşlar yeniden başvuru yapabiliyor. Eğer şartlar uygunsa başvurusu olumlu değerlendirilebilir.