40000-60000-90000 TL borç kapatma kampanyası duyurusu yapıldı, 2 dakikada rekor başvuru oldu! Aylık ödemesiz

Aylık ödemesiz... 40000-60000-90000 TL borç kapatma kampanyası duyurusu yapıldı, 2 dakikada rekor başvuru oldu! Genellikle ülkemizde etkinlik gösteren dev bankaların bu hususta adım attığını görüyoruz. Ekonomide yaşanan kötü durum kuşkusuz en çok dar gelirli vatandaşları vurdu. Bankalardan aldıkları kredileri ödemekte zorlanan ya da hiç ödeyemeyen vatandaşlar ise bir çıkmazın içerisine girdi. Birçok vatandaşlar ödeyemediği kredi ya da kredi kartı borcunu kapamak bağlamında diğer bankaların kapısını çalmaya başladı.

Borçlar Kapatılıyor

Mevcut borçların ödenmemesi halinde hem bankalar hem de vatandaşlar mağdur olmuş oluyordu. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin adedinin her geride bıraktığımız gün yükselmesi ve bu durumun kısır bir döngü içerisine girmesi yeni adımların atılmasını bir gereklilik durumuna getirdi. Uygulanacak formül kapsamında kişilerin borçları tekrar yapılandırılmasına karar verildi. Yeniden yapılandırmayla birlikte borçlu bireyin ödeme planı daha elastik bir duruma getirilecek. Mevcut borç olası olan en düşük taksit seçenekleri ve en uzun vade olanağına ile yapılandırılacak.

Borçlarınızı Tek Bir Bankada Toplayın!

Vatandaşların değişik bankalara olan borları tek bir banka çatısı altında toplanabilecek. Böylece seçilen tek bir bankaya transfer edilecek borçların ödenmesi bağlamında tekrar yapılandırma yapılacak. Borçlu vatandaş ayrı ayrı borç takibi gerçekleştirmek mecburiyetinde olmadan yeni ödeme planıyla rahat soluk almış olacak. Üstelik bu geri ödeme planı oluşturulurken faiz oranları gayet ideal Aralıklarda belirlenecek.

36 Ay Vadeli 40.000 TL Borç Kapatma Kredisi

ING

Toplam Maliyet

66.658 TL

Faiz Oranı

%2,44

Yıllık maliyet oranı %44,00

Aylık Taksit

1.846 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

65.544 TL

Faiz Oranı

%2,35

Yıllık maliyet oranı %42,09

Aylık Taksit

1.815 TL

36 Ay Vadeli 60.000 TL Borç Kapatma Kredisi

ING



Toplam Maliyet

82.954 TL

Faiz Oranı

%2,19

Yıllık maliyet oranı %39,05

Aylık Taksit

3.443 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

84.757 TL

Faiz Oranı

%2,35

Yıllık maliyet oranı %42,31

Aylık Taksit

3.519 TL



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