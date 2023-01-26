Aile Bakanlığı'ndan son dakika sürprizi! Bu şartı taşıyan tüm ailelere para veriliyor!

Bu şartı taşıyan tüm ailelere para veriliyor! Aile Bakanlığı'ndan son dakika sürprizi! Yapılan bu destek ödemelerinin yeni yılda da ödenmesine devam edilecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı bu ödemeler arasında çok çeşitli ödemeler bulunmasının yanında çocuk parası da verilmeye devam ediyor. Çocuklu ailelere yapılacak olan maddi destek ile ilgili açıklamalar beklenirken bu yardımı almak için gerekli olan şartlar da merak edilmeye başlandı.

Çocuklu Ailelere Destek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Aileler çocuk yardımı alabilmek için internet üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilmektedir. Bu bilgiler arasında başvuru için neler gerektiği konusu merak ediliyor. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurularda Sosyal Ekonomik Destek yani SED olarak başvurunun yapılması gerekmektedir. İhtiyaç sahibi olan ve çocukları bulunan ailelere ödenen SED parası için ailelerin TC kimlik numarası ile başvuruda bulunabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu destek ödemeleri hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin 637 TL ödeme yapıldığını belirtti. Yanık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 2023 yılında da ailelere yapılacağını belirtti. 2022 yılında ailelere yapılan SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL olduğunu da belirtti.

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