Son dakika Fenerbahçe transferde turnayı gözünden vurdu! Futbolun Usain Bolt'u geliyor

Genç futbolcunun İstanbul'a gelmesi için geri sayıma geçilirken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jayden Oosterwolde ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE SOL BEKİNİ BULDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ezgjan Alioski ve Lincoln'den istediği verimi alamadı. Sarı-Lacivertli yetkililer, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda harekete geçti ve sol bek mevkisi için görüşmelere ve çalışmalara başladı.

TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE KATILACAK

Kulübe maksimum katkı sağlayacak ismi arayan Kanarya, Parma'da oynayan Jayden Oosterwolde'ye teklif yaptı ve bu transferde imza aşamasına kadar geldi. Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili kulübü ile son görüşmeler yapılıyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde de hazır bir şekilde takıma katılacak.

HOLLANDA'DA BOY GÖSTERDİ

26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine Twente'de başlamıştı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2020'de 10 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Oosterwolde, ilk sezonunda Hollanda Eredivisie'de 26 maça çıktı.

PARMA'DA GÖZE GİRDİ

Kısa sürede takımın bankoları arasında yer alan yetenekli futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi. Savunma ve hücumdaki yetenekleriyle ön plana çıkan Oosterwolde, 2021-22 sezonunun ilk yarısında 14 karşılaşmada forma giydi.

MALİYETİ NE KADAR?

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için 7.5 milyon + 1 milyon euro bonus olmak üzere Parma'ya teklifini sundu. İtalyan medyası da futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağını yazdı.

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