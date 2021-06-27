Aile Bakanlığından 40 Bin Liraya Varan Hibe Destekleri Verilmeye Başlandı

Başvuranlara Aile Bakanlığı tarafından 30 ila 40 bin Türk lirasında destek hibe edilecek! Konut almak isteyenlerin beklediği destek müjdesi sonunda geldi! Ayrıntılar ise haberimizde.

Korona virüs salgını boyunca devlet tarafından birçok farklı destek paketi sunulmuştu. Bu sosyal destek projesiyle vatandaşlarımız 40 bin Türk lirasına kadar destek alabilecek. Ev fiyatları enflasyon, dolar kuru ve inşaat malzemelerine maliyet artışı nedeniyle oldukça yükseldi. Ev alacaklar da uzun zamandır devlet desteği bekliyordu. Vatandaşlarımız bu devlet desteğine başvurarak karşılıksız 40 bin Türk lirasına kadar hibe desteği alabilirler. Başvurular ise Aile Bakanlığı ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına yapılıyor.

Korona virüs salgını ilk başladığında devlet konut almak isteyen vatandaşlarımıza oldukça büyük destek paketleri sunulmuştu. Kamu bankaları oldukça düşük faizlerle altı ay ve bir yıl ödemesiz krediler sunmuştu. Birçok vatandaşımız ev sahibi olmuş ve emlak sektöründe tarihi rekor satışları görülmüştü. Fakat ardından dolar kuru ve enflasyonda yaşananlar nedeniyle ev fiyatları oldukça yükseldi. Üstelik inşaat malzemelerindeki artış da bu fiyatında iyice artmasına neden oldu. Tekrar yaz aylarında olsak da geçen yıla kıyasla satışlar oldukça düşük. Geçen yıl günde 4-5 konut satışı yapan emlakçılar ve satış ofisleri hafta da 3 konut satışı yapamaz hale geldi. Vatandaşlar da bu durumdan hiç memnun değiller. Kiralardan sıkılan vatandaşlar kendi evlerine sahip olmak istiyorlar. Devlet ise bu pandemi döneminde dev bir desteğini daha açıkladı. Koşulları sağlayan tüm vatandaşlar için 30 bin ve 40 bin Türk lirasına varan destekler sağlanacak. Bu destekler ev yenilemeden, prefabrik konut alımına kadar oldukça çeşitlilik gösteriyor. Desteklerden ise gelir durumu uygun olan ve koşulları sağlayan vatandaşlar yararlanabilecek.

PREFABRİK EVLER İÇİN 30 BİN TÜRK LİRASI KONUT DESTEĞİ

Devlet tarafından vatandaşlarımıza verilen en büyük hibe desteklerinden biri konut yenileme ve prefabrik evler için veriliyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet 40 bin Türk lirasına kadar destek sunuyor. Bu hibe desteğinden yararlanmak için vatandaşlarımızın hane başında kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birini (852 Türk lirasını) geçmemelidir. Aile Bakanlığı tarafından verilen bu destekte aynı zamanda arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmakta gerekir. Koşuları sağlayan vatandaşlarımı betonarme ev yapımları için 40 bin Türk lirası, prefabrik ev yapımları içinde 30 bin Türk lirası destek alır.

Aynı zamanda aile bakanlığı tarafından engelli olarak yer alan vatandaşlara, dul ya da yaşlılara da özel destekler veriliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız bulundukları il ya da ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek bizzat başvuru da bulunmalıdır.

UCUZA EV SAHİBİ OLMA İMKANI

Prefabrik ev almayı düşünen vatandaşlarımız için konut fiyatları piyasa koşullarının oldukça algında. Prefabrik ev fiyatlarını belirleyen en önemli etken ise evin büyüklüğü. Eğer vatandaşlarımız kendi arsasına sahipse devlet tarafından verilecek hibe desteğiyle oldukça uygun rakamlara ev sahibi olabilirler. Evin büyüklüğü arttıkça prefabrik konutun maliyeti de artmaktadır. Prefabrik evler ortalama olarak 45 metrekareden başlamaktadır. Üst sınır ise bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız isteklerine göre metrekareyi arttırabilirler.

Aynı zaman kullanılan malzeme türü de evin fiyatını doğrudan etkilemektedir. Kalite arttıkça fiyat yükselmektedir. Fakat aynı zamanda evin ömrü de uzamaktadır. O yüzden vatandaşlarımız malzeme seçiminde oldukça seçici olmalı ve kendilerine en uygun olanı tercih etmelidirler. Prefabrik ev fiyatları ise 30 bin Türk lirasından başlamaktadır. 500 bin Türk lirasına kadar da çıkmaktadır. İkinci el prefabrik evler ise çok daha uygun fiyatlara satılmaktadır.

