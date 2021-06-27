Bankada Hesabı Olan Vatandaşlar Yaşadı! Bankalar Faizlerini Uçurdu Aylık 500 Lira Kazanç Hesabınızda!

Bankalar mevduat faizlerini bir kez daha arttırdı! Risksiz yoldan para kazanmak isteyen birçok vatandaşımız bankalara yatırım yapmayı tercih ediyor. Risksiz şekilde yatırım yapmak isteyenlerin en gözde aracı ise vadeli hesaplar. Vade sonunda faizin size getirdiği kazancı alıyorsunuz. Hem de kaybetme riski hiç olmadan! Faizler ne kadar artarsa paranızın getirisi de o kadar artıyor. Türkiye Merkez Bankası da uzun süredir yüksek faiz politikası uygulamakta. Bu nedenle bankaların sunduğu faiz oranları da yüksek. Fakat bankalar müşteri çekmek için faiz oranlarını daha da yükseltmeye devam ediyor. Faizler o kadar yükseldi ki birikiminizden hiç kaybetmeden kiranızı ya da faturalarını ödemeniz mümkün hale geldi! En yüksek kazancı getiren banka hangisi? En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel faiz oranları ve en çok kazandıran banka haberimizde.

Mevduat hesabı hali hazırda olanlar ya da yeni bir hesap açarak risksiz şekilde kazanç sağlamak isteyen her vatandaşımız banka faizlerini merakla takip ediyor. Bankalar da her geçen gün müşteri çekmek için yeni kampanyalar düzenliyorlar. Kredi faizlerini düşürüyor, promosyon ödemlerini ve mevduat faizlerini arttırıyorlar. Son oranlar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

MEVDUAT HESABI NEDİR? NASIL AÇILIR?

Mevduat hesapları vatandaşlarımız bankanın sunduğu faiz oranına bağlı olarak aylık risksiz kazanç sağlar. Bu kazanç ise vade süresi dolduğunda kişinin hesabına otomatik olarak aktarılır. Vade süresini ise birçok banka müşterinin belirlemesine izin vermekte. Vadeler 1 aylık, 3 aylık ya da 6 aylık olabileceği gibi günlük ya da senelik de olabiliyor.

Vatandaşlarımız müşterisi olduğu bankadan mevduat hesabı açmak istiyorlarsa şubeye gitmelerine hiç gerek yok. Üyesi oldukları bankanın internet şubesi ya da mobil bankacılık uygulamasından yeni hesap aç deyip vadeli seçeneğini seçmeleri yeterli.

Müşterisi olmadığınız bir bankadan mevduat hesabı açmak isterseniz öncelik bankanın şubesine giderek müşterisi olmanız gerekmektedir. Kısa süre içinde banka müşterisi olduktan sonra vadeli mevduat hesabınızı açabilirsiniz.

MEVDUAT FAİZLERİ TAVAN YAPTI! İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN BANKALAR

Uzmanlar vatandaşlarımızın birikimleri az olsa bile faize yatırmalarını tavsiye ediyor. Faiz oranları bu kadar yüksekken vatandaşlarımız 5 bin 10 bin gibi ufak birikimlerinden bile düzenli bir gelir sağlayabilirler. Üstelik paranız bankada evinizden çok daha güvende durur.

Mevduat faizleri artınca bizde sizler için en çok kazandıran dört bankayı araştırdık. 32 günlük vade süresinde en çok kazandıran banka Fibabanka. Kiraz hesapla birlikte banka müşterilerine 32 gün için Yüzde 19,50 faiz oranı sunuyor. Bu kadar yüksek faizde ise vatandaşlarımızın kazancı oldukça fazla. Eğer 38 bin Türk liranızı Fibabank’ta 32 günlük vadeye yatırırsanız vade sonunda 622 net lira kazancınız oluyor.

İkinci sırada ise ING Bank geliyor. Yıllardır ülkemize hizmet veren özel bankanın sunduğu faiz oranı Yüzde 18,50. Eğer vatandaşlarımız 32 günlük vade için 38 bin lira yatırırlarsa vade süresi dolduğunda net olarak 590 lira kazanmış oluyorlar.

Denizbank ve TEB bankaları da faizlerini artıran diğer iki banka oldu. Denizbank müşterilerine 32 günlük için Yüzde 17,25 faiz oranı sunuyor. 38 bin liranız vade sonunda 38 bin 550 Türk lirası oluyor. Türkiye Ekonomi Bankası ise 32 gün için Yüzde17 faiz oranı sunmakta. Vade sonunda net kazancınız da 538 Türk lirası.

