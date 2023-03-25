Ahmet Kural ile Avukat Sevgilisi Çağla Gizem Çelik Ayrıldı! 4 Yıllık Aşk Neden Bitti?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Ahmet Kural ile 33 yaşındaki avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ilişkisinin sona erdiği öğrenildi. Çiftin evlilik hazırlığı yaptığı konuşulurken ayrılık haberi ise özellikle ünlü oyuncunun hayranlarını üzüntüye boğdu. Ahmet Kural, Çağla Gizem Çelik ile olan ilişkilerini saygı ile ve dostça bitirdiklerini ifade etti ve ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Uzun bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile Avukat Çağla Gizem Çelik çiftinden üzücü haber magazin gündeminde yer aldı. İlişkilerini noktalama kararı aldıklarını ifade eden ünlü çift bu haber ile günün en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ahmet Kural, Kardeş Payı, İşler Güçler ve Çalgı Çengi gibi yapımlarda rol almış ve güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti.

Ayrılık kararı hakkında bir paylaşımda bulunan Ahmet Kural ülkece zor günlerden geçtiğimizi belirtti ve yaşanan büyük bir felaket ardından ana gündemin yaraları beraber sarmak olması gerektiğini açıkladı. Gündemde bundan daha önemli bir konunun yer alamayacağını belirten ünlü oyuncu ülkenin hassas ve yoğun gündemini gereksiz yere meşgul etmemek için ortak bir açıklama yapma kararı aldıklarını yazdı. Ortak alınan bu kararın sonraki sürecinde de herkesin hassasiyet ve saygı ile yaklaşacağını ve anlayış ile karşılayacaklarına inandıklarını belirtti.

Ahmet Kural bir ayrılık açıklaması yazarken Çağla Gizem Çelik ise Ahmet Kural ile olan el ele çekilen fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın üzerine “Her şey gönlünce olsun” mesajını yazmayı ihmal etmedi.

Ahmet Kural daha önce Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığında olduğunu duyurmuş ve en kısa zamanda evlilik tarihini açıklayacaklarını belirtmişti. Çok kısa bir süre içerisinde müjdeyi vereceğini söyleyen Ahmet Kural uğuru kaçmasın diye söylemek istemediğini belirtmişti.