3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı silbaştan değişti! En erken kaç yaşında emekli olunur?

En erken kaç yaşında emekli olunur? 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı silbaştan değişti! Emeklilik konusunda birçok yeni düzenleme yapılması söz konusu olmaktadır. Emekli olmak üzere bekleyen kişiler bu konuda yapılan düzenlemeleri inceleyerek kendi emeklilik işlemlerini başlatabilirler. Sigorta başlangıç gününe bağlı olarak yapılan düzenlemeleri incelebilirsiniz. Değişen prim günü sayısı, emeklilik yaşı da sigorta başlangıcına göre değişmektedir. Prim günlerini tamamlayanlar için yaş şartı ile emekli olma imkanı bulunmaktadır. İşte bu konuda sunulan detaylar…

Kadınlarda ve Erkeklerde Emeklilik yaşı

Sigortalılık yaşı cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik şu şekilde açıklanabilir:

Ø 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekmektedir.

Ø 9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların ise kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekmektedir.

Yaş konusu tüm düzenlemelerde kadınlar ve erkekler için ayrı şekillerde düşünülmektedir. Kadın ve erkek belirlenen işe başlama tarihi ve prim gün ödeme sayısı aynı olsa da farklı yaşlarda emeklilik hakkı elde edebilmektedir.

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