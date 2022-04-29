“Ah Canım Hayat” Oyuncuları Kimdir, İlhan Şen'in Partneri Kim Oldu?

Ünlü oyuncu İlhan Şen son olarak Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesi ile kariyer sıçraması yaşamış ve ilgileri üzerine çekmişti. Dur durak bilmeden çalışmaya devam eden ünlü oyuncu İlhan Şen, son dizisi bitmeden yeni projesini belirledi ve bu gelişme ile dikkatleri üzerine topladı. Yakışıklı oyuncunun kısa süre içerisinde tekrardan hayranları karşısına çıkacağı öğrenilirken ünlü oyuncunun yeni dizisindeki partnerinin kim olacağı da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yaz Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisi dönemin en başarılı yapımı olarak öne çıkmış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. İlhan Şen söz konusu bu projede başrolü Burcu Özberk ile paylaşmış ve Ozan isimli karaktere hayat vermişti. Aşk Mantık İntikam dizisinde büyük bir çıkış yapan başarılı oyuncu uzun süredir ekranlarda yer alıyordu. İki hafta önce final yaparak yayın hayatını sonlandıran Aşk Mantık İntikam dizisi geçtiğimiz sene bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlamış ve büyük bir ilgi ile takip edilmişti.

Başarılı oyuncu İlhan Şen ise Aşk Mantık İntikam dizisi final yapmadan yeni projesini belirledi ve bu gelişme ile hayranlarının dikkatini çekti. Aşk Mantık İntikam dizisi sona ermeden çok sayıda teklif alan yakışıklı oyuncu Ah Canım Hayat dizisi ile anlaşma gerçekleştirdi. Ah Canım Hayat dizisinin ATV ekranlarında yayınlanacağı bilgisine ulaşılırken İlhan Şen’in partnerinin ise Deniz Işın olacağı öğrenildi.

Deniz Işın set hayatına 2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisi ile adım atmış ve daha sonra Atiye ve İyi Günde Kötü Günde gibi yapımlarda rol almıştı. Sefirin Kızı dizisi ile de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Masumiyet dizisinde ise geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bu defa “Ah Canım Hayat” dizisi ile izleyici karşısına çıkmak için hazırlık yapan Deniz Işın, projede Sahra isimli karaktere hayat verecek.