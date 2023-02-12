Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır ve Kaan Yıldırım Depremzedelerin Yardımına Koştu

Oyuncular Türk dizi ve sinema sektörü ile milyonlarca izleyicinin merakla takip ettiği projelere imza atıyordu. Ünlü isimler daha sonra Kahramanmaraş'ta oldukça yüksek şiddette meydana gelen deprem felaketi sonrasında halkın yardımına koştu ve gönülleri fethetti. Çok sayıda insanın acısı taze ve 20 bini aşkın bir şekilde can kaybı haberleri de devam ediyor. Bölge insanı sokakta kalmak durumunda yardım bekliyor ve binlerce yaralı tedavi sürecine devam ediyor. Türk dizi sektörü de işte böyle acı dolu anlarda ihtiyaç sahibi bölgelere yardım götürüyor. Pek çok oyuncu deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine katılırken halkın desteğini de arkalarına aldı. Müzisyen Harun Tekin tarafından yapılan paylaşımı ünlü oyuncu Mert Fırat da Instagram hesabından yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Çeşitli organizasyonlar üzerinden yardım faaliyetleri yürüten dizi oyuncuları bir araya gelerek destek çalışmalarına katıldı.

Ünlü oyuncular çeşitli yardım faaliyetlerine dahil olarak halkın ihtiyaçlarının giderilmesi adına maddi destek sağladı ve yardımların kolilenmesi sonrasında bölgeye gönderilmesi konusunda aktif bir şekilde rol alarak destek oldu. Harun Tekin'den alıntılayarak yaptığı paylaşım ile destekte bulunan oyuncuları tek tek sayan Mert Fırat, önemli bir açıklama yazısı yazdı. Depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi sabahı itibariyle her gün beraber sabahtan akşama çalıştıklarını açıklayan Mert Fırat, yüzlerce gönüllünün yardım faaliyetlerine katıldığını anlattı. Emek veren ve destekte bulunan herkese teşekkür ettiğini açıklayan ünlü oyuncu adından söz ettirdi.

Destek veren oyuncular arasında pek çok isim göze çarptı ve bu oyuncular Melisa Sözen, Merve Dizdar, Didem Balçın, Pınar Deniz, Afra Saraçoğlu, Müge Boz, Kaan Yıldırım, Özge Burak, Özge Güler, Selahattin Paşalı, Burcu Özberk, Sinem Ünsal, Özge Özacar, Melisa Aslı Pamuk, Serkan Çayoğlu, Ahmet Kayakesen, Gökçe Bahadır, Hazal Türesan, Uğur Uzunel, Aslı İnandık, Gülçin Kültür ve Aslı Tandoğan olarak belirtildi.

Çeşitli yardım faaliyetlerine dahil olması ile dizi sektöründe deprem bölgelerine yardım ettiği bilgisine ulaşıldı. Birçok takipçi sosyal medyada yapılan paylaşımlarda oyuncuların çabalarına teşekkür etti ve kendileri de çeşitli yardım malzemelerini bölgeye göndererek destekte bulunacaklarını belirtti. Depremde yardımcı çalışmalarına pek çok ünlü gönüllü olarak katılırken Haluk Levent de bazı oyuncuların ismini verdi ve deprem yardımları hakkında görüşmeler yapıldığını açıkladı. Sizler için haberimizin devamında Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem ve Haluk Levent tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca, Özge Özpirinçci, Kıvanç Kasabalı ve İrem Helvacıoğlu da güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketine ve çadırdan jeneratörlere kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım çalışmalarına destek oldu. Haluk Levent, Özge Özpirinçci'nin iyi derecede İngilizce bilmesi sebebiyle yurt dışı ile görüştüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ’un bölgeye tırların nasıl gidebileceği konusu ile ilgili görüştüğünü ve Kenan İmirzalıoğlu'nun da güneş panelleri hakkında görüşmeler yaptığı açıklandı.