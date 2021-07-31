Afganistan’da Taliban Üç Önemli Şehri Kuşatırken Çatışmalar Şiddetleniyor

Taliban savaşçıları Herat, Lashkar Gah ve Kandahar bölgelerine girdi.

Neredeyse tüm yabancı birliklerin Eylül ayına kadar gideceği açıklandığından beri kırsal alanlarda hızlı kazanımlar elde ettiler.

Ancak bu kilit şehirlerin kaderi, insani kriz korkuları ve hükümet güçlerinin ne kadar süre dayanabileceği konusunda çok önemli olabilir.

Köktenci İslamcı milislerin, İran ve Pakistan ile kazançlı sınır geçişleri de dahil olmak üzere, Afganistan'ın tüm topraklarının yarısına kadarını ele geçirdiği düşünülüyor.

Kandahar'dan bir milletvekili BBC'ye, on binlerce insanın yerinden edilmesi ve insani bir felaketin başgöstermesiyle şehrin ciddi bir düşme riski altında olduğunu söyledi.

Gül Ahmed Kamin, durumun her geçen saat kötüye gittiğini ve şehirdeki çatışmaların son 20 yılın en şiddetlisi olduğunu söyledi.

Taliban'ın artık Kandahar'ı önemli bir odak noktası, geçici başkent yapmak istedikleri bir şehir olarak gördüğünü söyledi. Kamin, düşerse bölgedeki diğer beş veya altı ilin de kaybedileceğini söyledi.

Taliban savaşçılarının şehrin birkaç tarafında olduğunu ve büyük sivil nüfus nedeniyle hükümet güçlerinin, militanlar tamamen içeri girerse ağır silah kullanamayacaklarını söyledi.

Herat'ta bir Tolo News muhabiri, Taliban savaşçılarının ekonomik açıdan önemli şehrin güney bölgelerine girmesiyle çatışmaların yoğunlaştığını söyledi.

En az beş farklı yerde çatışma olduğu bildiriliyor.

ABD, havalimanının çevresindeki bir bölgeyi geri alan Afgan güçlerini desteklemek için hava saldırılarını sürdürüyor.

Cuma günü, BM'nin kasıtlı bir Taliban saldırısı olarak nitelendirdiği olayda, havaalanı yakınlarındaki bir BM yerleşkesinin dışında bir güvenlik görevlisi öldürüldü.

Sakinler, şehirde çok az yerin güvenli olduğunu ve bazı insanların kendilerini savunmak için silaha sarıldığını söylüyor.

1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski bir komutan olan İsmail Han, şehri savunmaya çalışmak için silahlı bir hareket başlattı.

Güneydeki Helmand eyaletinin başkenti Lashkar Gah'ta, hükümet güçlerinin bir gecede ilerlemeyi durdurmayı başarmasına rağmen, isyancıların şehir merkezine 2 km mesafede oldukları bildiriliyor.

Afgan güçlerinin komutanı, militanların önemli kayıplar verdiğini söyledi.

Yerel kaynaklar BBC'ye, Taliban'ın geri çekilmeden önce Cuma günü valiliğin ofisine yaklaştığını söyledi.

AB'nin Afganistan özel elçisi Tomas Niklasson, savaşın çok daha kötüye gideceğine inandığını söyledi.

BBC'nin uluslararası baş muhabiri Lyse Doucet'e, Taliban'ın şimdiki düşünce tarzının "geçmişte sahip oldukları bir şey - İslam emirliklerini yeniden kurmak" olduğundan korktuğunu söyledi.