Adım Farah Dizisinin İlk Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılmaya başlanan ve seyircilerde merak uyandıran “Adım Farah” dizisiyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Oyuncu kadrosunu ve konusunu açıkladığından beri büyük yankı uyandıran ve sezonun iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanan bu dizinin ne zaman başlayacağı büyük merak konusuydu.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren “Adım Farah” dizisi izleyici ile buluşmaya tam gaz hazırlanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çekimlere bir süre ara verilmiş ve dizinin oyuncuları başta Demet Özdemir olmak üzere deprem bölgesine yardım ediyordu. Dizinin ilk bölüm çekimi tamamlandı ve ekran karşısına çıkmaya hazırlandı.

“Adım Farah” dizisini izlemek isteyen seyirciler hangi kanalda, ne zaman başlayacak merak etmeye başladı. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek 'in paylaştığı, ilk bölümü merakla beklenen Adım Farah dizisinin yayın tarihi nihayet açıklandı.

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikkatleri üstüne çeken ilginç konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla reytingleri alt üst etmeyi planlayan Adım Farah dizisinin FOX TV ekranlarında yayınlanmasına karar verildi. Her Çarşamba günü seyirci ile buluşacak dizinin ilk bölümü ise 1 Mart’ta yayınlanacak. Ülkenin durumuna göre bu tarihin değişiklik gösterebileceği düşünülüyor.

"Adım Farah", O3 Medya tarafından üretilen ve yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği bir dizidir. Dizinin yönetmeni Recai Karagöz’dür. Senaryosu ise Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur tarafından birlikte kaleme alındı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu seyircilerle paylaşıldığından beri son derece merak uyandırdı.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Şimdiden büyük ses getiren Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosunda; başrollerde Demet Özdemir, Engin Akyürek olmak üzere Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi ünlü ve başarılı oyuncular yer alıyor.

ADIM FARAH DİZİSİNIN KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Adım Farah dizisi, Farah adındaki bir kadının (Demet Özdemir) ülkesinden kaçmak zorunda kalmasını ve oğluyla birlikte yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Dizideki Farah karakteri, istemeden bir cinayete tanıklık ediyor ve aynı gece Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışıyor. Farah ve Tahir'in hayatları arasındaki kesişmeler ve yaşadıkları olaylar dizide ele alınıyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, Kocaeli'de üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 26 Şubat 1992'de doğdu. Dans sanatçısı olarak Bengü'ye eşlik eden ekipte yer aldı ve daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansları sergiledi. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini FOX'ta yayınlanan "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide Alya karakterini, "Tut Sözünü" adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. "Çilek Kokusu" adlı dizide Aslı karakterini, "No: 309" adlı dizide Lale karakterini, "Erkenci Kuş" adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. "Erkenci Kuş" dizisindeki performansıyla Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. "Camdaki Kız" adlı romanın uyarlaması "Doğduğun Ev Kaderindir" adlı dizide "Zeynep Göksu Tunahan" karakterini canlandırdı. Son olarak Disney+ için "Dünyayla Benim Aramda" adlı dizide rol aldı.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı ve Yabancı Damat adlı TV dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandırdı. Ardından; Karayılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi ve Kara Para Aşk gibi dizilerde ve Kader adlı sinema filminde yer aldı. Kara Para Aşk dizisindeki performansı ile Seul Drama Ödülleri'nde "En İyi Aktör" seçildi ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.