Çöp Adam Tamer, Peri’nin Ruh Sağlığından Korkmaya Başladı!

Çarpıcı sahneleri ile izleyicileri şoka uğratan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Çarşamba akşamında Star TV ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı söz konusu dizide çok heyecanlı olaylar sahnelenecek. Yeni bölümde Tamer karakterinin Peri’nin ruh sağlığından giderek endişelenmesi diziye damga vuracak. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 15 bölümü geride bırakan Çöp Adam dizisi 5 Nisan akşamında 16. bölümünü ekranlarda yayınlayacak.

Kriz Peri’nin annesinin gelişi ile başlayacak ve hastanede Süleyman'ın saldırısı sonrasında sona erecek. Bu sırada annesinin yanında olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleri ile beraber hastaneye giden Peri dikkatleri üzerinde toplayacak. O sırada İpek ise evde Bülent ve Aysel'e Peri ile ilgili sırrı açıklayacak. Berrin ise Selim'in Ahu'yu Cenk'in odasında yakalaması sonrasında ablasını temize çıkarmak adına kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan söyleyecek. Peri ve Tamer yalıda yaşanan gerginlikten uzak kalmak için Seko’nun evine gidecek. Tamer ile Peri bu evde karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler sonrasında bir gerilim yaşayacak.

Tamer giderek Pelin'in ruh sağlığı konusunda endişe duyacak ve sorularını yanıt bulabileceği tek kişiyle görüşerek karar verecek. Tüm bu olaylar yaşanırken Peri Aysel'e söyledikleri sebebiyle ortalığın fena şekilde karışmasına sebep olacak. Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek ekranlarda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın bulunduğu dizinin yapımı ise OGM Pictures tarafından üstleniyor. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolde yer aldığı Çöp Adam dizisinde Salih Kalyon, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Ali Yoğurtçuoğlu, Elçin Afacan, Cankat Aydos, Hülya Şen, Şeyda Terzioğlu, Büşra Çam, Sinan Albayrak ve Eylül Uğan rol alıyor.