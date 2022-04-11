15 Nisan'a Kadar Bankalardaki Hesaplarına Ödemeler Yatacak! Nakit İsteyenler İçin Duyuru Yapıldı. 20.000 TL İhtiyaç Kredisinin İşbank, ING, Halkbank ve Ziraat Bank'ta Karşılıkları Neler? Bugünden itibaren yani 11 Nisan'dan 15 Nisan tarihine kadar geçerli olacak ihtiyaç kredisi faiz oranlarının 20.000 TL tutarındaki paket üzerinden hesaplandığı yazımızı sizlere sunuyoruz. İşte karşınızda banka banka ödeme planları ile maliyet tablosu ve çok daha fazlası haberimizde…

Nisan 2022 Bankaların 11 Nisan-15 Nisan Kredi Paketleri Detayları Neler?

İhtiyaç kredisi alacak vatandaşlar açısından kampanyalı kredi paketlerinde 2 banka tarafından sunulan özel teklifler daha çok ön plana çıkıyor. Bu tekliflerden birincisi Akbank'tan ikincisi ise Garanti Bankası'ndan geldi. Akbank tarafından son dakika açıklaması şeklinde ilan edilen kredi paketi ile Garanti Bankası kampanyası hemen hemen aynı özellikleri taşıyıp yalnızca yeni müşteri olacak vatandaşlar açısından geçerli olacaktır. Finansbank açısından açıklanan kredi paketi ise yine aynı şekilde benzerlikler gösterecek olup faiz oranları ise daha yüksektir.

● Akbank kampanyalı ihtiyaç kredisi paketinde 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisi 12 aylık vade seçeneği ile sıfır faiz oranından çekilebilir,

● Garanti Bankası ise müşterilerine 5000 TL'lik ihtiyaç kredisini 12 aylık vade seçeneği şeklinde sunuyor,

● Finansbank ise 10.000 TL'lik ihtiyaç kredisini yüzde 0.98 faiz oranı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde vatandaşlara sunuyor.

Ziraat Bank ve Halkbank ile İş Bankası'nda durum ne?

Diğer bankaların kredi faiz oranlarına bakacak olursak ön plana çıkan bankalar yine devlet bankaları olmaktadır. Üç kamu Bankasından da yüzde 1.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi çekilebilir. Bu faiz oranları ile 20.000 TL'lik kredi için geçerli olurken 50 bin TL'ye varan kredi paketlerinde ise yüzde 1.69 faiz oranı uygulanmaktadır