Adı Sevgi Dizisi Beklentiyi Karşılayamadı

Pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan Adı Sevgi isimli televizyon dizi projesi ATV ekranlarının başarılı projeler arasında yer alıyor. Birkaç hafta önce ekran yolculuğuna başlayan proje hikayesi ile umut aşılamıştı.

Dram türünde izleyici karşısına çıkan yeni dizi Adı Sevgi’nin kendisinden beklenilen sonuçları elde edemediği ve hayal kırıklığına uğrattığı yönünden yorumlar yapıldı. Dizinin Teşkilat ve Yargı isimli projeler ile rekabet edeceği ve onları geride bırakacağı konuşuluyordu fakat bu durum gerçekleşmedi.

Dizinin başrollerinde Kuzey Yıldızı isimli projede Feride karakterine hayat veren Gizem Güneş ve Yunus Emre Yıldırımer yer alıyor. Bu hafta 4. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan proje sahneleriyle merak konusu oldu. Söz konusu dizide Elif isimli öğretmen genç yaşta evlendirilen kız çocuklarını bu durumdan kurtarmak için mücadele veriyor ve dizi konusu ile ilgi çekiyor. Dizide toplumun kanayan bir yarasına parmak basılıyor ve Elif öğretmen bitmek bilmeyen mücadele azmi ile takdir ediliyor. Seyirci kitlesi diziyi izlerken heyecanlı bir süreç yaşıyor ve dizinin konusu sebebi ile umut dolu dakikalar geçiriliyor.

ATV dizisi son olarak ekranlara taşıdığı yeni bölümü ile hayal kırıklığına uğrattı ve bu sebeple takipçilerini üzüntüye boğdu. Dizi ilk bölümü ile iddialı bir çıkışa imza atmıştı fakat 3. bölümünde bu durumu devam ettiremedi. Seyirci kitlesi Emir ve Elif karakterlerinin ekran uyumunu beğendi fakat sonuçlar tam tersi yönde geldi. Konusu ile ilgili çeken projede birbirinden başarılı oyuncuların yer alması diziye karşı beklentilerin yüksek olmasına sebep olarak gösterilmişti.

Sosyal medyada gerçekleşen etkileşim ve son bölümde elde edilen reyting oranlarına bakıldığı zaman dizinin bekleneni ortaya koyamadığı görüldü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bu durum sebebiyle dizide tehlike canlarının başladığı görülürken dizinin gelecek bölümüne nasıl bir sonuç elde edeceği de merak ediliyor.