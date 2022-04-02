Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatacak, Ramazan Ayına Girmeden Önce Yatacak Mı?

Bugün 2 Nisan ve Ramazan ayına bugün 2 Nisan tarihinde islam alemi geçiş yapacak. Ramazan ayının gelmesinden önce evde bakım parası nisan ayı ödemelerinin ödenip ödenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Aile Bakanlığı tarafından müjde gelip gelmeyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Evde bakım parası ödemelerinde Nisan 2022 dönemi ödemeleri ne zaman yapılacak? Yeni ayın başlamasının sonrasında 1 Nisan evde bakım parası ödemeleri açısından sorgulamalar şimdi de yapılmaya başlandı. Aile Bakanlığı tarafından konuyla alakalı herhangi bir müjdeli haber gelecek mi gelmeyecek mi vatandaşlar bunu merak ediyor.

Evde Bakım Parası Nisan 2022 Ödemeleri Yapılacak Mı?

Evde bakım parası ödemeleri bilindiği gibi her ayın ilk 10 günü içerisinde başlangıç yapan ve böylelikle ay genelinde ödemeler sürer. Bazı illerde ise ilk ödemeler genelde ayın ilk haftasında yapılır. Ödemeler ise genelde ayın 10. günü ile 20 iş günü arasında pek çok şehir için tamamlanırken bu süreç bazı iller açısından 25 güne kadar devam eder. Genel itibarıyla ödemeler Ayın ilk 8 günü ile 20 iş günü arasında tamamlanmış olur.

Aile bakanlığına bağlı bir şekilde vatandaşlara hizmet götüren ve evde bakım parası ödemelerinde aracı kurum şeklinde bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, evde bakım paralarını vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır. Evde bakım maaşı ödemeleri ise genel itibari ile bayram veya olağanüstü süreçleri meydana geldiği dönemlerde toplu bir şekilde yapılabilir. 81 il için aynı anda ödemelerin yapılması ile beraber vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmeye çalışılır.

Bu haberin yazıldığı dakikalar içerisinde evde bakım parasının ödemeleri ile alakalı aile Bakanlığı tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, konuya yönelik herhangi bir değişiklik olduğunda bu satırlardan sizlere sıcağı sıcağına aktaracağız.