Adele, Yeni Albümünün Boşanmasıyla Alakalı Olduğunu Söyledi

Vogue'a konuşan yıldız, "Yirmili veya otuzlu yaşlarındayken, kim olduğumu ve neden kendi mutluluğum uğruna tüm hayatını gönüllü olarak yok etmeyi seçtiğimi bu kayıt aracılığıyla açıklamak istedim" dedi.

"Bazen onu gerçekten mutsuz etti. Ve bu benim için iyileşip iyileşemeyeceğimi bilmediğim gerçek bir yara" diye ekledi.

33 yaşındaki pop süperstarı, merakla beklenen dördüncü albümünü çıkarmaya hazırlanırken, Vogue'un İngiliz ve Amerikan baskılarına – beş yıldır ilk kez – ayrı röportajlar verdi. 30 yaşında olacak - bu, uzun süreli ortağı Simon Konecki ile evlendiği ve ardından onu terk ettiği yaş. Şarkıcı, "Bir el bombasını ısırdığını" ve evliliğine attığını kabul ederek, "Bütün hayatım mahvoldu ve bundan hiçbir uyarı almadım" dedi.

Salı günü, 15 Ekim Cuma günü tam olarak piyasaya sürülecek olan Easy On Me başlıklı yakında çıkacak single'ının kısa bir parçasını yayınladı. Adele, "Go easy on me..." şarkısını söylediği sözlere ilişkin açıklama yaparak, "Kimsenin benimle uğraştığı falan yok ama evlilikten ayrıldım gibi. Bana da iyi davran. "Albüm için yazdığım ilk şarkıydı ve ardından altı ay boyunca başka bir şey yazmadım çünkü 'Tamam, her şeyi söyledim' dedim.

Albümün geri kalanında çalışırken, müziğin oğulları Angelo büyüdüğünde ona bir şeyleri açıklama yöntemi haline geldiğini söyledi. Adele, Vogue tarafından "bir ilişkinin çöküşünün mutlak bir kuşağı" olarak tanımlanan bir şarkının "belli ki olan şeyler hakkında" olduğunu söyledi, "ama Angelo'ya ortağına nasıl davranmasını beklediğimi göstermek için onu albüme koymak istedim. kadın, erkek ya da her neyse.

"Boşandıktan sonra gereksinimlerim çok yüksek. Doldurulması gereken çok büyük bir çift ayakkabı var." Konecki'nin 2016'da evlendiğine dair önceki haberlere rağmen, dergiye 2018'e kadar evlenmediklerini söyledi.

"Basının ilişkim, evliliğim hakkında sahip olduğu zaman çizelgesi aslında tamamen yanlış" dedi. "30 yaşındayken evlendik... ve sonra ayrıldım."

Ayrılmalarının ne kadar sürdüğünü açıklamadı, ancak "Çok uzun sürmedi" dedi. 2019 yılında boşanma davası açtı.

"Artık benim için doğru değildi," diye açıkladı. "Sonum tanıdığım birçok insan gibi olmak istemedim. Sefil, sefil değildim, ama kendimi ilk sıraya koymasaydım sefil olurdum. Ama evet, kötü bir şey olmadı ya da buna benzer bir şey. "

Konecki şimdi eski eşinden yolun karşısında yaşıyor ve çift, Angelo'nun velayetini paylaşıyor.

Şarkıcı ABD dergisine şunları söyledi: "Eğer Angelo'yu gerçekten mutsuz etse de kendi mutluluğumun peşinde olan ayrılma sebebime ulaşabilirsem - o mutluluğu bulabilirsem ve o beni bu mutlulukta görürse, o zaman o zaman belki bunun için kendimi affedebilirim."

Röportajlarda, pop süperstarı, ince figürünün Instagram fotoğrafları bir konuşma noktası haline geldikten sonra kilo kaybına da değindi. "Vücudum tüm kariyerim boyunca nesneleştirildi. Sadece şimdi değil," dedi. "Neden bir şok olduğunu anlıyorum. Bazı kadınların neden özellikle incindiğini anlıyorum. Görsel olarak birçok kadını temsil ettim. Ama yine de aynı kişiyim."

'Duygularım incindi'

Ekledi: "En acımasız konuşmalar, diğer kadınlar tarafından vücudum hakkında yapılıyordu. Bu beni çok... hayal kırıklığına uğrattı. Bu, duygularımı incitti."

Yıldız ayrıca, 2020'deki Notting Hill Karnavalı'nın ne olacağını işaretlemek için geleneksel bir Afrika saç modeli giydiği bir fotoğrafını paylaşarak kültürel ödenekle suçlandığı duruma da değindi.

“Tamamen aldığım, 'Almama cesareti' gibi yorumlar görebiliyordum” dedi. "Ama onu indirirsem, hiç olmamış gibi davranan benim. Ve oldu. İnsanların neden onu uygun görüyormuş gibi hissettiklerini tamamen anlıyorum.