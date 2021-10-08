Kunduz Camii'nde Cuma Namazı Sırasında Kanlı Saldırı

Azınlık Şii Müslüman cemaati tarafından kullanılan Said Abad camisinin içine dağılmış cesetler görüldü. Kuzey kentte meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi yaralandı. Hiçbir grup saldırının arkasında olduğunu söylemedi, ancak yerel bir İslam Devleti grubu da dahil olmak üzere Sünni Müslüman aşırılık yanlıları Şii topluluğunu hedef aldı.

Şii Müslümanları sapkın olarak görüyorlar. İktidardaki Taliban'a şiddetle karşı çıkan İslam Devleti grubunun Afgan bölgesel kolu IS-K, son zamanlarda büyük ölçüde ülkenin doğusunda olmak üzere birkaç bombalama gerçekleştirdi.

Doktorların kan bağışına ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmek için hastaneye koşan yerel bir işadamı olan Zalmai Alokzai, Cuma namazı sırasında saldırının ardından kaotik sahneler gördüğünü anlattı. AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Ambulanslar ölüleri taşımak için olay yerine geri dönüyordu" dedi. Yerel güvenlik yetkililerinin aktardığına göre Tolo News, saldırı sırasında 300'den fazla kişinin namaza katıldığını söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir sorumluluk üstlenilmezken, bu saldırı, Ağustos ayında Kabil havaalanını hedef alan yıkıcı bir bombalamayla hedef alan grup olan IS-K'nın tüm özelliklerini taşıyor.

Grup geçmişte defalarca Afganistan'ın Şii azınlığını hedef aldı, intihar bombacıları camilere, spor kulüplerine ve okullara saldırdı. Son haftalarda IŞİD, Taliban'a yönelik saldırı kampanyasını da hızlandırdı.

IŞİD, Pazar günü Kabil'de bir dizi üst düzey Taliban liderinin katıldığı bir cenaze namazını hedef aldı ve daha önce IŞİD'in kalesine sahip olduğu doğudaki Nangarhar ve Kunar eyaletlerinde küçük çaplı saldırılar düzenlendi.

Cuma günkü saldırı, eğer IŞİD tarafından gerçekleştirildiyse, faaliyetlerinin ülkenin kuzeyine doğru korkunç bir şekilde genişlemesine işaret edecek. Taliban, düzinelerce İD üyesini tutukladıklarını ve grupla bağlantılı olduğundan şüphelenilen diğerlerini öldürdüklerine inandıklarını, ancak kamuoyunda İD tehdidini de hafife aldıklarını söylüyor.

Birçok Afgan, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin en azından otoriter olsa da daha barışçıl bir dönemin habercisi olacağını umuyordu. Ancak IŞİD, Taliban'ın gelişmiş güvenlik vaadi için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Taliban, ABD ile varılan bir anlaşmanın ardından Ağustos ayının sonunda yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdi. ABD güçlerinin 2001'de militanları iktidardan uzaklaştırmasından yirmi yıl sonra geldi.