Adaylar Başbakan Boris Johnson'ın Yerine Geçmek için Kalabalık Bir Yarışta Yarışıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçme yarışması Pazar günü hız kazandı ve beş aday daha aday olma niyetlerini açıkladı, birçoğu daha düşük vergiler ve Johnson'ın skandallarla dolu başbakanlığından temiz bir başlangıç sözü verdi.

Johnson Perşembe günü Başbakan istifa, milletvekilleri ve skandallar dizisi, Downing Street ofisinde toplantılara kilitleme kural ihlalleri de dahil olmak üzere yaptığı işleme üzerinde isyan Kabine arkadaşları sonra vereceğini söyledi.

Yeni bir lider seçilene kadar devam edeceğini söyledi.

Liderlik seçimlerinin kurallarını belirleyen Muhafazakar bir Parti komitesi üyesi Pazar günü yaptığı açıklamada, nihai sonucun Eylül ayında açıklanacağını söyledi.

Küçük ticaret bakanı Penny Mordaunt, Pazar günü ulaştırma Bakanı Grant Shapps, maliye bakanı Nadhim Zahawi ve eski bakanlar Jeremy Hunt ve Sajid Javid'e katılarak Pazar gazeteleri için liderlik adaylıklarını ilan ederek toplamda dokuza ulaştığını resmen açıkladı.

"Bu ülkemiz için kritik bir bükülme noktasıdır. Bir sonraki seçimde sosyalist ya da sosyalist liderliğindeki koalisyon hükümetinin İNGİLTERE için felaket olacağına inanıyorum. "dedi. "Bir sonraki seçimi kazanmalıyız" diye ekledi.

Muhafazakar Parti'nin Parlamentoda parti için kurallar koyan 1922 milletvekilleri Komitesi, Pazartesi günü yapılacak toplantı sonrasında kesin takvimi belirleyecek.

1922 Komitesinin yöneticilerinden Bob Blackman, adayların Salı akşamı kapanacağını ve ardından adayları 21 Temmuz'a kadar son ikiye indirecek bir süreç izleyeceğini söyledi.

Parti üyeleri yaz boyunca yeni bir parti lideri seçecek ve daha sonra başbakan olacaklardı.

Sky News'e verdiği demeçte, "21 Temmuz'a kadar (son ikisini seçeceğiz), parti üyeliğine sessiz oturumlar ve posta oylaması yapmak için yeterli zaman tanıyacağız ve ardından beşinci Eylül'e kadar yeni bir liderin yerinde olmasına yol açacağız" dedi.

Daha düşük vergi

Yarışa katılan Shapps, Zahawi, Hunt ve Javid, vergi indirimlerini taahhüt ederek, geçen yıl bütçesi İngiltere'yi 1950'lerden bu yana en büyük vergi yükü için yola koyan eski maliye bakanı Rishi Sunak'a karşı koydu.

Sky News'e verdiği demeçte Shapps, "Daha düşük bir vergiye, daha düşük düzenlemeye, bürokratik bürokratik ekonomiyi azaltmaya inanıyorum" diyerek, şu anda 2024'te planlanan gelir vergisi oranındaki bir peni düşüşünü öne çıkarmak için acil bir bütçeye sahip olacağını, kurumlar vergisinde planlanan artışı dondurduğunu ve kamu hizmetinin boyutunu küçültmeye bakın.

Johnson göreve geldiğinde 2019'da liderlik yarışmasında ikinci olan eski dışişleri bakanı Hunt ve Johnson'ın hükümetinden iki kez istifa eden Javid, kurumlar vergisini% 15'e düşüreceklerini söyledi.

Hunt, hiçbir Muhafazakarın vergileri yükseltmemesi veya fonlanmamış vergi indirimleri sunmaması gerektiğini söyledi. Vergilerin düşürülmesinin enflasyona yol açıp açmayacağı sorulduğunda Hunt, "İş vergileri söz konusu olduğunda buna katılmıyorum."

"Tüketici talebini teşvik ederseniz, talep odaklı bir enflasyon olduğunda, bu risk var, ancak enflasyonu düşürmeliyiz. Bu yüzden enflasyonu körükleyecek (vergi) kesintileri vaat etmemeye çok dikkat ederim "dedi.

Pazar günkü Posta, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Pazartesi günü kampanyasını vergileri azaltma ve yaşam maliyeti kriziyle mücadele vaadiyle başlatacağını söylerken, rol için ana rakiplerinden biri olan Savunma Bakanı Ben Wallace'ın kendisini dışladığını söyledi.