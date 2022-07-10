Ukrayna'nın Doğusundaki Konut Binasına Rus Saldırısı 15 Kişiyi Öldürdü

Yetkililer, bir Rus füze saldırısının Pazar günü Ukrayna'nın doğusundaki Chasiv Yar'daki bir konut binasına çarpması sonucu en az 15 kişinin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığını söyledi. Facebook üzerinden yapılan söz konusu açıklama Ukrayna acil servisi'nin yerel şubesi tarafından gerçekleşti ve kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Ukrayna acil servisi'nin yerel şubesi Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonu sırasında olay yerinde 15 ceset bulundu ve enkazdan beş kişi çıkarıldı" diyen alive, kurtarıcıların enkaz altında yaşayan üç kişiyle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi. Dört katlı binanın enkazı altında en az 30 kişinin sıkışıp kaldığını düşündüklerini ifade eden Donetsk bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, gündemde yer aldı.

Donetsk bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, bir Rus Uragan füzesi tarafından vurulduktan sonra dört katlı binanın enkazı altında en az 30 kişinin sıkışıp kaldığını düşündüklerini söyledi.

AFP muhabirleri, mekanik bir kazıcıya sahip kurtarma ekiplerinin bölgeyi temizlediği olay yerine geldikten sonra binanın kısmen tahrip edildiğini bildirdi.

"Yatak odasındaydım, dışarı çıktım ve her şey titremeye, çökmeye başladı. Beni kurtaran şey, beni kanlar içinde banyoya iten patlamanın gücüydü. Zorlukla çıktım, "adını vermek istemeyen bir vatandaş AFP'YE verdiği demeçte.

Komşu Luhansk bölgesindeki şehirleri ele geçirmek için uzun savaşlara katlanan Rusya, şimdi doğudaki tüm Donbas bölgesi üzerindeki nüfuzunu pekiştirmek için Donetsk'e daha derine inmeye çalışıyor.

Kurtarma operasyonuna liderlik eden yetkililerden biri olan Vyacheslav Boytso, harabelerin altında yaşayan üç kişiyle temas kurulduğunu söyledi.

"Onları bulmak için bir şans var... Yeterince havaları var, nefes alabiliyorlar. Kurtarılmayı bekleyen söylediler," diye AFP söyledi.

Valiye göre, Rus işgalinin Şubat ayında başlamasından bu yana Donetsk bölgesinde şu ana kadar 591 sivil hayatını kaybederken, 1548 kişi yaralandı. 24.