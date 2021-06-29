Adalet Bakanı Gül Elmalı Davası Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesi hakkında süren davaya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşa bilgi sundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun inceleme başlattığı haberini verdi.

Bakan Gül, dehşet verici konu hakkında sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı ve çocukların cinsel istismarına karşı hiç kimsenin hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğini ve gösteremeyeceğini ifade etti. Konu hakkında yargı sürecinin devam ettiği bilgisini de vatandaş ile paylaşan Adalet Bakanı sürecin yakından dikkatle takip edildiğini ve sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbirin alındığını duyurdu. Adalet Bakanı’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesi ile ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun da inceleme başlattığı bilgisine ulaşıldı.

Dehşet verici olay ile ilgili tutuklu sanıklar anne ile üvey babanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildiği öğrenilmişti. İki çocuğun istismar edilmesi hakkında alınan bu karar toplumun pek çok kesiminde infial yaratmış ve korkunç olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir kız ve bir de erkek çocuğunun cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada üvey baba ile annenin gözaltına alındığı bilgisine ulaşılmıştı. Türkiye, Antalya'da yaşanan korkunç cinsel istismar olayı ile ayağa kalkarken Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi de üvey baba ile anne için tahliye kararı vermiş ve tepki toplamıştı. Dehşet verici karar ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yayınlamış yayınlanan açıklamada Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz edildiği ve bunun yanı sıra tutuklama talebinin yinelendiği bildirilmişti.