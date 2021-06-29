Güney Afrika’nın Eski Başkanı Jacob Zuma, Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kendisini polise teslim etmesi için beş gün verildi. Aksi takdirde, polis bakanı onun tutuklanması emrini vermelidir.

Cümle, Anayasa Mahkemesi'nin, cumhurbaşkanı iken yolsuzluk soruşturmasına katılma emrine karşı gelmekten suçlu bulması sonrasında geldi.

Bay Zuma'nın 2018'de sona eren iktidar süresi, yolsuzluk iddiaları tarafından takip edildi.

İşadamları, karar alma sürecini etkilemek için politikacılarla komplo kurmakla suçlandı.

Eski cumhurbaşkanı, "devletin ele geçirilmesi" olarak bilinen olayla ilgili soruşturmada yalnızca bir kez ifade verdi, ancak daha sonra ortaya çıkmayı reddetti.

Yargıç Raymond Zondo başkanlığındaki soruşturma, Anayasa Mahkemesi'nden müdahale etmesini istedi.

Vekili Başyargıç Sisi Khampepe kararında lanetli oldu. Bay Zuma, eylemlerini açıklamak için mahkemeye gelmeyi reddetti ve "bunun yerine yargının bütünlüğünü bozmak için hesaplanmış bir çaba oluşturan kışkırtıcı, değersiz ve aşağılayıcı açıklamalar yapmayı seçti.

"Bay Zuma'yı hapis cezasına çarptırmaktan başka seçeneğim kalmadı, bunu yapmanın açık bir mesaj göndermesi umuduyla... hukukun üstünlüğü ve adalet idaresi hüküm sürüyor."

Eski cumhurbaşkanı çoğunluğun kararını dinlemek için mahkemede değildi ve defalarca dev bir siyasi komplonun kurbanı olduğunu ilan etti.

Ayrı bir yasal meselede, Bay Zuma, 1990'lardan kalma 5 milyar dolarlık (3 milyar sterlin) silah anlaşmasını içeren yolsuzluk davasında geçen ay suçsuz olduğunu iddia etti.

Anayasa Mahkemesi onu basitçe hor görmedi, eski başkanın yalan söylediği, kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve nihayetinde "hukukun üstünlüğünü yok etmeye" çalıştığı birçok yolu dile getirdi.

Yargıçlar açıkça, Bay Zuma'nın destekçilerinden gelen kaçınılmaz geri dönüşü engellemeye çalışıyorlardı.

Büyük bir siyasi komplonun kurbanı olduğunu söylüyorlar ve Güney Afrika'nın eski ırkçı beyaz azınlık hükümetinin kilit isimleri serbest kalırken, on yılını Robben Adası'nda geçirmiş eski bir apartheid karşıtı kahramanın neden hapse atılması gerektiğini merak ediyorlar.

Ancak mahkemenin çoğunluk kararına karşı bazı protestolar olsa da, daha birçok Güney Afrikalı, hukukun üstünlüğünün üst düzey bir cezasızlık kültürü tarafından aşındırıldığı düşünülen yıllardan sonra yargının kararlı duruşunu memnuniyetle karşılayacaktır.

Kararın aynı zamanda yöneten ANC içinde bir etkisi olacak ve Başkan Cyril Ramaphosa'nın elini güçlendirecek ve aynı zamanda Bay Ramaphosa'nın defalarca yemin ettiği büyük "devleti ele geçirme" yolsuzluğuna karışmış olanları - genellikle Bay Zuma ile bağlantılı olanları – ortaya çıkaracak.