Ada Masalı Dizisinde Bir Ayrılık Yaşandı

Ay Yapım imzalı olarak Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve dün akşam 17. bölümünü yayınlayan Ada Masalı isimli dizi heyecan içerisinde izlendi. Yeni bölümde büyük gelişmeler yaşandı ve final sahnesinde Haziran karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan'ın adadan ayrılması ilgi çekici bir gelişme olarak görüldü.

Oyuncu kadrosunun çok başarılı bir şekilde performans sergilediği dizide yaşanan ayrılık seyirci kitlesini üzüntüye boğdu ve yeni bölümlerde neler yaşanacağı merak edildi. Ayça Ayşin Turan ile birlikte Alp Navruz'un sergilediği oyunculuk performansı da beğeni topladı. Ancak bu durum reytinglerin iyi gelmesini sağlayamadı ve yeni bölümleri yayınlanan tüm diziler içerisinde en düşük oranları elde etti. Seyirci kitlesi ise bu konu karşısında endişeye kapıldı. Son olarak Baht Oyunu final yaparak ekranlara veda etmesi ardından Ada Masalı dizisinin izleyicileri de dizinin final yapıp yapmayacağını düşünüyor.

Ada Masalı isimli dizinin rakibi olan Bahtı Oyunu dizisi 17. bölümüyle final yaparak ekran hayatına son vermişti. Kanal D'nin aldığı final kararı büyük bir tartışmaya yol açarken Star TV dizisinin de yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Dün akşam seyirci kütlesi ile buluşan yeni bölümde ünlü oyuncu Alp Navruz tarafından hayat verilen Poyraz karakterinin hiç kimseye haber vermeden ortadan kaybolması da dizide karışıklık yaşanmasına sebep oldu.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm sonrasında ön izleme sahnesi değil gidecekti de Poyraz karakterinin annesi hakkında konuşmaları tartışma yarattı. Her salı akşamı Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ada Masalı isimli dizi yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan ile birlikte İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Beril Ozan, Erdem Kaynarca, Bülent Çolak, Merve Nur Bengi, Rami Narin, Özge Demirtel, Fatih Yücebağ, Can Kahraman, İlkay Akdağlı, Bedia Ener ve Eylül Ersöz gibi oyuncular da bulunmakta.