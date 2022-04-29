Acil Paraya Sıkışanlar Soluğu O Bankanın ATM’lerinde Alıyor, İstediğiniz Zaman 6200 TL Alabilirsiniz. ING Bank son dönemlerde özellikle de vatandaşlara sunduğu kredi ile mevduat faizi hesapları açısından gündeme gelmeye devam ediyor. ING Bonus kart veya Pegasus kartınızdan çok kolay bir şekilde temin edebilir üstelik bunun için herhangi bir belge ya da kefil gerekmeksizin hareket edebilirsiniz. Günlük ihtiyaçlarınızı finanse etmek açısından oldukça pratik ve kolay bir yöntem sunuyor. İhtiyaçlarınızı yerine getirmek açısından gerekli olan nakit avans miktarını ING Bankası'ndan alabilirsiniz.

ING nakit avans ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin!

İhtiyaçlar baş gösterdiğinde veya beklenmedik bir durum meydana geldiğinde eğer ki bütçeniz bu hususta yeterli olmayacaksa o zaman ING sadece birkaç saniye içinde nakit avans çekebilir ve yapmış olduğunuz bu işlemden dolayı herhangi bir masraf ödemek zorunda kalmazsınız. 12 ay vade seçeneği için aylık yüzde 1.80 faiz oranı ile belirlenen kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

ING nakit avansa yönelik detaylar neler?

Bankacılık sistemi içerisinde sunulmakta olan kredi ya da kredi kartı olanaklarının bir karması şeklinde ele alabileceğimiz ING nakit avans, kartınızın limiti doğrultusunda kullanım sağlayabileceğimiz hızlı bir nakit temin sistemidir. Günlük 7 bin TL'ye kadar kullanabileceğiniz ING nakit avans açısından bankanın belirlemiş olduğu vade süresi ise 12 aydır.

Sizlerde ihtiyaçlarınızı gidermek istiyorsanız ING nakit avans uygulamasından faydalanarak avantajlı fırsatlardan faydalanabilirsiniz. başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onayı aldığını görebilir, kredi onayı alması durumunda da hızlı bir şekilde en yakın banka şubesinden buna tip krediyi kullanabilirler.