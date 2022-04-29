70’den 70’e Başvuran Herkes, O Bankadan yüzde ‘0’ Faiz İle Ödeme Alıyor. Türkiye'de kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Halk Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların tamamına yüzde sıfır faiz oranı ile kredi verilecek.

Halkbank kadın girişimci kredisi kampanyası detayları neler?

Halk Bankası tarafından Türkiye'de bulunan kadın girişimcilere yönelik sunulmakta olan kredi desteği yüzde sıfır faiz oranı ile veriliyor. Halkbank kadın girişimci kredisinde KOSGEB uygulamalı eğitim tamamlanması ile beraber 30 yaşını tamamlamamış olan kadın girişimcilere 100 bin TL limit ile yüzde sıfır faiz kredi desteği sağlanacak. 1 yıldır ustalık belgesi bulunan ve bu belge ile alakalı olan sektörlerde son bir yıl içerisinde işletme kurmuş ve yeni işletmeye başlayan kadın girişimciler 250.000 TL limit ile yüzde sıfır faiz oranından faydalanıyor.

Halkbank kadın girişimci kredisi midem kimler faydalanabilir?

Halk Bankası tarafından 2022 senesi içerisinde kadın girişimcilere sunulan yüzde sıfır faiz oranı ile girişimci kredisi desteğinden faydalanmak açısından belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Buna göre kadın girişimcilerin kesinlikle KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitim programına katılmış ve sertifika almış olması gerekir. Diğer bir şart ise 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Diğer taraftan En az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olması ile ustalık belgesi ile alakalı olan sektörlerde işletme kurulmuş olması gerekir.