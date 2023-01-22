Acil olarak duyuruldu! Devlet destekli 0.49, 0.59, 0.99 Faizli nakit ödemeleri yapılacak mı?

0.49, 0.59, 0.99 Faizli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan kredi ödemelerinde nakit ihtiyacı olan kişiler, kamu bankaları üzerinden bu limitlerde kredileri kullanabiliyor. 2022 yılında bazı özel müşterilere verilen bu kredi kampanyaları, 2023 Ocak ayı sonuna kadar da devam etmektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin banka hesabı, kamu bankaları üzerindeyse ve daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olmaları durumunda 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek düşük limitli kredi kullanabilmektedir.

36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle de düşük faizli kredi kullanacak olan kişilere bankalar uygun faizlerle kredi ödemelerine hemen hesaplara yatar. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 0.49 0.59 ve 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin daha önce kredi kullanmış olması ve maaş müşterisi olması şartıyla kredi ödemesi gerçekleştirilir.

DİĞER KAMPANYALAR

Belirtilen ihtiyaç kredisi kampanyaları haricinde, nakit kredi kullanacak olan kişilerde, bankaların yapmış olduğu kampanyalar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabiliyorlar. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. 100 bin TL'ye kadar kredilerde 1.39 faiz oranlarından başlayan faiz oranlarıyla birlikte işlem yapabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için emekli maaşınızı kamu bankalarına taşıdıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularını, diledikleri zaman banka şubesinden ve banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir.