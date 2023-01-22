Yeni haftaya parasız girmeyin! 3 banka birleşti ve kampanya duyurdu: 23-27 Ocak tarihlerine dikkat!

23 27 Ocak tarihleri arasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni işlemlerde uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar uygun olması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle de kendi bankaları üzerinden emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışıp maaş müşterisi olan kişilere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerine devam etmektedir. Kampanyayı başlatan bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalardan kredi notu üzerinden işlem yapacağı için bankalarda daha önce kredi notu yüksek olan vatandaşlar, bu haftaki kredi kampanyasından düşük faizle işlem yapabilmektedir.

NAKİT KREDİ BAŞVURUSU

Kampanyayı başlatan, kamu bankalarından Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlere uygun faizlerle kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurunuzu banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte sizlere işlem yapacak olan Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların başvuru şartlarına uygun olması isteniyor.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını, kamu bankası, harici özel bankalar üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Akbank tarafından da kredi ödemesi veriliyor. Akbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusunu kendi banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirerek vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, tüketici kredisi ödemesi yapacaktır.

Akbank, aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandıracağını açıkladı. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman bu bankadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi TC kimlik ve kullanmak istediğiniz limiti yazarak, 44 25 numarasına kısa mesaj gönderin.