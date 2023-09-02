Acil fon ihtiyacı olan tüm bireylerin dikkatine! Ziraat Bankası, 24 ay geri ödemeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi sunmaya başladı. Kredinin detayları ve faiz, vade oranları haberimizde.

Vatandaşlar arasında nakit kredi talebi artmaya devam ederken, Ziraat Bankası bu ihtiyaçları karşılamak için bir adım öne çıktı. Bunun sonucu olarak da bireyler, bu tür krediler için en rekabetçi faiz oranlarını hangi bankanın sağlayacağını merakla beklemeye başladı. Bu beklentiye yanıt olarak Ziraat Bankası, yeni teklifini resmi internet sitesinden açıkladı.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası, müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla 80 bin TL ihtiyaç kredisi için iki seçenek sunmaktadır. Bireyler bankayı şahsen ziyaret edebilir ya da sorunsuz bir deneyim sağlamak için çevrimiçi başvuruda bulunabilirler. Her iki başvuru yönteminden sonra da gerekli görülürse sizden bazı belgeler istenecektir. Belgeleri temin ederek kredinizi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, finansal hizmetler söz konusu olduğunda müşterilerine en üst düzeyde profesyonellik ve açıklık sunmak için çalışıyor. Bilinçli kararlar vermek için bankanın sitesindeki kredi hesaplama aracını da kullanabilirsiniz.

80 BİN TL’LİK İHTİYAÇ KREDİSİNİN ÖDEME TABLOSU

Ziraat Bankası, edindiğimiz bilgilere dayanarak 80 bin TL tutarında bir ihtiyaç kredisi sunmaya başladı. Potansiyel borçlular bu krediyle ilgili faiz oranını ve geri ödeme koşullarını merak etmeye başladı.

Öncelikle, Ziraat Bankası resmi web sitesinde bireysel ihtiyaç kredisinin özellikler paylaşılmıştır. Toplam 80 bin TL tutarındaki bu kredinin geri ödeme süresi 24 ay, faiz oranı ise yüzde 3,29'dur. Ziraat Bankası'ndan 80 bin TL çekmeyi tercih eden borçluların aylık 5.396,80 TL ödeme yapmaları gerekecek. Ayrıca, bu kredinin yıllık maliyet oranı da yüzde 52,2498 olarak açıklandı. Bu rakam, kredi kullananların bir yıl boyunca ne kadar kredi faizi ödeyeceklerini göstermektedir.