Akbank, Ziraat Bankası ve ING Para İhtiyacı Olanlara ATM'den 20.000 TL Verecek

Akbank, Ziraat Bankası ve ING Bank üzerinden yapılan bu kampanya kredi olarak verildiği gibi ayrıca banka hesabı olan kişilere nakit avans limiti olarak da verilecek. 3 Bankanın yaptığı bu kampanya bugün başladı ve oldukça rağbet görüyor. Akbank, Ziraat Bankası ve ING üzerinden hesabınızın olması durumunda online başvuru yaparak, onay alabilir ve bu aldığınız onay ile hemen hesabınıza parayı yatırabilirsiniz. Akbank, Ziraat Bankası ve ING düşük faizli kredi ve düşük faizli 12 ay vadeli nakit avans kampanyası detayları şu şekilde...

Akbank Nakit Avans

Ülkemizde en çok müşteri portföyüne sahip olan Akbank, Bankamatik ve kredi kartı kullanan kişilere 20000 TL'Ye kadar destek vereceğini açıkladı. Akbank ATM'si üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yaparak 20.000 TL onay alabileceksiniz. 1.99 aiz oranları ile 5 ile 12 ay taksitli nakit avans limiti kullanabilir, isterseniz 20000 TL'yi ihtiyaç kredisi olarak kullanabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenler hesapları üzerinden kredi başvurusu yapmak için, internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Bu şartlarda hemen onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Nakit Avans ve Kredi

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden hesabı olan, bankamatik kartı kullanan, maaş alan ve kredi kartı kullanan tüm vatandaşlar başvuru yaparak ATM üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit avans kullanabilir. Ziraat Bankası ATM'si üzerinden başvuru yapmadan önce Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Acil para ihtiyacınız olduğunda, Ziraat Bankası sizin yanınızda olacak ve sizlere isterseniz nakit avans isterseniz de kredi verecek. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda 20000 TL için 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası 20.000 TL nakit avans kullanırsanız da banka 12 ay vadeye kadar sizlere taksit imkanı sunacak.

ING Bank Nakit AVans

ING Bank üzerinden hesabı olan vatandaşlar da banka için başvuru yapmak istiyorsa müşteri hizmetlerini arayabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. ING Bank bonus kredi kartı kullanıyorsanız, sizlere özel olarak verilecek bu kampanya 20.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli taksitli nakit avans olarak hesabınıza yatacaktır. ING Bank şubeleri ve ATM'si üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.