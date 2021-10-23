Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 5000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Son Dakika Ziraat Bankası Kampanya İçin Start Verdi

Ziraat Bankası yeni bir kredi kampanyası fırsatı sağladığının duyurusunu vatandaşlara bildirdi. Bu kampanya özelinde 5000 TL’ye kadar ve acil nakit ihtiyacını karşılayacak yeni bir kampanya olduğunu belirtti. Başvuru koşulları ve aranan bazı şartları da beraberinde iletti.

Ziraat Bankası tarafından duyurulmuş olan vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacak bu kampanya yüzleri güldürdü. Vatandaşlar banka şartlarının sağlandığı takdirde 5000 TL’ ye varan acil nakit ihtiyacından başvuru yapılan gün içerisinde yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda Ziraat Bankası hesabı olan kişiler bu fırsattan mobil uygulama aracılığı ile de faydalanabileceklerdir.

Ziraat Bankasından verilen 5000 TL Hızlı Kredi İçin Başvuru Şartları?

Acil ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası resmi web sitesi üzerinden ya da mobil bankacılık uygulaması aracılığı ile başvurularını kolaylıkla yapabileceklerdir. Kişilerin web sitesi üzerinden başvurmaları halinde site üzerinde başvuru formunu doldurduktan sonra banka tarafından 5000 TL’ye kadar verilen kredi hızlı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Başvuru işlemi yapıldıktan sonra banka TC kimlik numarası bilgisi ile vatandaşları bir değerlendirmeye alarak onay vermesi halinde kullanabileceği tutar hakkında da kişilere bilgilendirme yapmaktadır.

Ayrıca ödeme koşullarında 36 aya varan vade imkânı ve 3 ay erteleme fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda erteleme yapabilmek için kredinin ilk ödemesinde erteleme talebinin belirtilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç kredi kampanyasından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin mobil bankacılık aracılığıyla başvuru yapmaları halinde şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın yararlanabilecekler, kredi tutarları hesaplarına aktarılabilecektir. Ziraat Bankasının sunmuş olduğu bir başka fırsat ise banka hesabı olan vatandaşlara daha düşük faiz oranı ile (1.55) kredi imkanı sunarken banka hesabı bulunmayanlara daha yüksek faiz oranıyla (1.59) kredi verecek olmasıdır.

Ziraat Bankasının sunmuş olduğu 5000 TL’ye varan ihtiyaç kredi imkanından faydalanmak isteyenler sadece kimlik bilgileri ile kendilerine en yakın şubeye giderek de başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru yapmaları ve onay almaları halinde onaylanan kredi tutarını ise başvuru yapılan aynı zaman diliminde kullanma imkânı sağlanacaktır. Ziraat Bankasının duyurduğu 5000 TL’ye varan bu kredi kampanyası ile ilgili bilgiler resmi web siteleri ve sosyal medya uygulamalarından da takip edilerek öğrenilebilmektedir.