TEB Bankasından Emekli Vatandaşlara Özel 1600 TL Emekli Promosyonu ve Yüzde 20 Market Alışverişlerinde Geçerli İndirim!

TEB bankasına emekli maaşını taşıyarak 36 ay süre dahilinde kalma sözü de bulunan ve en az iki fatura olmak üzere ödeme talimatında bulunan emeklilere 1600 TL kadar emekli promosyonu verilecektir.

TEB Bankası emekli vatandaşlar için düzenlemiş olduğu maaşı promosyonlarına özel kampanyalarına devam ediyor. TEB Bankası emekli maaşını bankaya taşımasının ardından 36 ay boyunca taahhüt veren ve en az iki fatura olmak üzere ödeme talimatı gerçekleştiren emeklilere 1600 TL tutarı ne kadar promosyon kazanma hakkı tanıyor.

Düzenlenen kampanya ile birlikte her ay 100 TL ve üzeri gerçekleştirilecek Market Alışverişleri ile sağlık harcamalarına özel yüzde yirmi indirim ayda en fazla 50 TL olmak üzere 6 ay boyunca 300 TL indirim kazanma hakkı sunuluyor.

TEB emekli promosyon detayları 24.05.2021 tarihinden itibaren emekli maaşını maaşını alacak olan müşterileri kapsamaktadır. Emekli vatandaşlar kampanya dönemi dahilinde 36 ay süresi ile taahhüt vermesi durumunda ve en az iki fatura ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. Banka üzerinden maaşını almaya başlayan emekliler için 1500 TL tutarına kadar 500 TL Nakit, 500 TL ek promosyon olmak üzere 1000 TL, 1500 ile 2500 TL arasında maaş alanlara 625 TL nakit, 675 TL ek promosyon olarak toplamda 1300 TL, 2500 TL üzerinde maaş alanlar için ise 750 TL nakit, 850 TL ek promosyon olarak toplamda 1600 TL ödeme yapılacaktır.

Kampanyanın devam ettiği süre boyunca ek promosyon ile yeni alınan emekli aylıklarını 36 ay süresince taahhüt edilmesi ve 2 faturanın da otomatik ödeme talimatı verilmesi ile geçerlilik kazandırılmaktadır. Otomatik ödeme talimatının da 36 aylık süre dahilinde 1’e düşmesi ya da tamamen geri çekilmesi durumunda, söz konusu verilen promosyonlar emekli hesaplarından tekrar tahsil edilecektir. TEB bankasına mevcut emekli maaşlarını taşımış olan ve daha öncesinde TEB bankasından maaş alarak promosyon başvurusunda bulunmamış müşterilerin faydalanabilmesi söz konusu olacaktır. Böylelikle ek promosyon almaya sizlerde şuanda hak kazanabilirsiniz.