Acil kredi veren bankalar yayımlandı! Bu bankalardan hemen, gelir belgesiz onay alın! 30.000 TL kullanın!
Acil kredi veren bankalar yayımlandı! Bu bankalardan hemen, gelir belgesiz onay alın! 30.000 TL kullanın!
Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi verileceği haberi geldi. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini 5 dakika içerisinde kolay birşekilde yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu, Akbank ve Denizbank üzerinden gerçekleştirebileceğinizi ve bu bankalar, sizlere 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı vereceğini açıkladı.
AKBANK ACİL KREDİ
Akbank, yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1500 üzerinde olması durumunda kredi başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı birşekilde yapabilecek, onaylanan kredileri de hesaplarınızı yatırarak, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 25 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi hizmeti verilmektedir.
DENİZBANK ACİL KREDİ
Denizbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli olarak bu banka üzerinden kredi olabileceğini de söylemek istiyoruz. Denizbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlıyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu haricinde ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler SMS ile başvuru için; kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinde yazarak, 32 80 numarasına göndermesi durumunda kredi alabilir.