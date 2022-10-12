QNB Finansbank, Denizbank, Akbank, Garanti ve Ziraat Bankası Açıkladı! Nakit İsteyenlere 40.000 TL Ödeme Yapılacak Dendi

QNB Finansbank, Denizbank, Akbank, Garanti ve Ziraat Bankası yapmış oldukları yeni kampanyayla birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde 40000 TL'ye kadar ödeme vereceğini ve onaylanan bu kredileri de hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden hesaplarına yatıracağını açıkladı. QNB Finansbank, Denizbank, Akbank, Garanti ve Ziraat Bankası Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış oldukları, kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri belirtiler şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verecek ve 40000 TL'ye kadar ödemiş oldukları bu kredilerde, ihtiyaç kredileri başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ise En düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden yapılacak olan kredi başvurusunda ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler TC kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda cep telefonu üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Denizbank

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi verileceği açıklandı. İnternet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri SMS Kredi servisiyle birlikte hemen sonuç alabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Garanti ve Ziraat Bankası

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, düşük faiz oranlarıyla birlikte alabilecekleri 40000 TL kredi ödemelerinde internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, hemen işlem yapacağını açıkladı. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, bankanın internet bankacılığını kullanan vatandaşları düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi verilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler içinde nakit ihtiyacı olmaları durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte bireysel tüketici kredisi verilmektedir. Size en yakın Garanti Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.