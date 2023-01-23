Acil kredi kampanyası başladı! Bankadan işlem yapacak olan tüm bireysel müşterilere duyuru yapıldı!

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında en çok tercih edilen hızlı bir şekilde kredi onayı verilen kampanyalar olarak bilinmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucu verilmektedir.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve istedikleri zaman bu krediler, hesaplara yatırılmaktadır. Acil kredi kullanabileceğiniz, bankalar, Sizlere cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Sms ile kredi başvurusu yapabileceğiniz, Denizbank üzerinden cep telefonunuz mesaj aracılığı ile birlikte kredi işlemlerinizi cebimde kredi kampanyasına katılarak yapabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunurlar. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır. 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda işlemleriniz hızlı birşekilde yapılır ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Denizbank, SMS ile kredi kullanacak olan kişiler, acil kredi kampanyasına katılmaları durumunda, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de onaylanan tutar kadar krediler alabilmektedir.

Sadece DenizBank üzerinden değil, QNB Finansbank üzerinden de TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak gönderen ve başvurularını gerçekleştiren tüm vatandaşlar, 5 dakikada sonuç alabilirler.