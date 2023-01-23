TEB, PTT ve Ziraat Bankası Açıklaması Geldi, Bankalar 80.000 TL Nakit Dağıtmaya Başladı!
3 banka üzerinden 80000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlara duyuru paylaşıldı.
80000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verilecek. Teb Bankası, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere verilecek olan bu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. 3 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecek ve 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, bankalardan kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.
TEB BANKASI
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar TEB Bankası üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi değerlendirilmesi yapılacak ve sizlere, nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemenizin nekadar ona yazdığı hakkında bilgiler kısa mesaj ile gönderilmektedir.
ZİRAAT BANKASI VE PTT
Ziraat Bankası ve PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin özellikle emekli olması durumunda daha avantajlı kredi paketleriyle birlikte ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. 2 banka üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişiler internet siteleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi aynı zamanda kredi başvurularına şubelere gitmeden de yapabilmektedir. Ziraat Bankası ve PTT üzerinden internet bankacılığı uygulaması kullanarak başvuru yapabilir, PTT üzerinden SMS atarak da kredi alabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.