TEB, PTT ve Ziraat Bankası Açıklaması Geldi, Bankalar 80.000 TL Nakit Dağıtmaya Başladı!

80000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verilecek. Teb Bankası, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere verilecek olan bu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. 3 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecek ve 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, bankalardan kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

TEB BANKASI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar TEB Bankası üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi değerlendirilmesi yapılacak ve sizlere, nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemenizin nekadar ona yazdığı hakkında bilgiler kısa mesaj ile gönderilmektedir.

ZİRAAT BANKASI VE PTT