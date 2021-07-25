Acil Kredi Dönemi Resmen Başladı, Bankalar Duyurdu, Acil Nakit İhtiyacı Olanlara Hemen Ödenecek

Bankalardan acil kredi dönemi başlıyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacınız olduğunda sorgusuz, sualsiz kredi kullanabileceksiniz. 10.000 TL'ye kadar acil kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte bankalardan kredilerini kullanabilmektedir. Bankalardan alacağınız ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade yapmanız mümkündür. 36 ay vadeye kadar yapacağınız bu başvurularda ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme imkanı sizlere sunulmaktadır.

10.000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere anında ne kadar onay vereceğini de söyler. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ve daha önce kredi kullanıp bu kredileri düzenli ödemiş olmaları durumunda başvuruları onaylanacaktır. Şimdi sizlere hangi bankalardan 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde anında kredi alabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 10.000 TL acil kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar acil kredi başvurusunu banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve bankanın mobil bankacılığı kullanıyorsanız şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer banka şubelerine giderek başvuru yapmak istiyorsanız da kimlik ve gelir belgenizi de yanınıza alarak bu şekilde başvurmamız gerekiyor. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Vakıfbank 10.000 TL acil kredi kampanyası

Vakıfbank üzerinden de 10.000 TL ye kadar acil kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerin başvurularını banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan 10.000 TL acil kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması veya emekli olması durumunda 10.000 TL acil kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

İş Bankası 10.000 TL acil kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden de 10.000 TL ye kadar acil kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerinde için bilgi verecektir. Banka kredi notu yüksek olan müşterilere bu krediyi internet bankacılığı üzerinden de veriyor. Eğer o bankada bir hesabınız varsa İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu onaylanan kişiler ise banka şubelerine gittikten sonra kimlik ve gelir belgesi ile de bu kredilerin kullanabilir.

İş Bankası şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka sizin sigorta durumunuza da bakacak ve en az 3 aylık sigortanız varsa bu krediye onay verecektir. Ayrıca emekli olan kişilerde acil kredi kampanyasından yararlanabilir.