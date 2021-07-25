Yapı Kredi Bankasından Çalışıyor Olmanız Durumunda, Şubeye Gitmeden 200.000 TL Alabileceksiniz, Kampanya Başladı

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli olan kişilere ve çalışan kişilere yepyeni kredi kampanyası başladı. Yapı Kredi Bankası, çalışan ve emekli olan kişilere 200000 TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu. Banka yapmış olduğu açıklamaları ile birlikte 200000 TL'ye kadar anında kredi onayı vereceğini duyurdu. Şubeye gitmeden de alabileceğiniz bu kredileri, isterseniz internet üzerinden isterseniz de SMS atarak, başvuru yapabileceksiniz. Banka kredi politikalarına uygun olan müşteriler kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilecekler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır. Alacağınız krediler ihtiyaç kredisi olarak 200000 TL'ye kadar sizlere verilecektir. 200000 TL gibi yüksek limitli kredi kullanacak olan kişilerin diğer banka borçlarının olmaması veya bankalara gelir durumunun iyi olmasını kanıtlamış olması gerekmektedir.

Kredi başvuru şartları belli oldu...

Banka üzerinden yapılan kredi kampanyasında başvuru şartları da belli oldu. 36 ay vadeye kadar kredi kullanacak olan kişilerin, onaylanması için banka kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler maalesef kredi onayı alamayacaklar. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve on sekiz yaşından büyük olmasıda gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görecek ve nekadar odaya aldığını, banka tarafından gönderilen mesaj ile öğrenecektir. Kişilerin kredi notuna göre de faiz oranları uygulayan bu bankadan hızlı bir şekilde hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

200000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler şubeye gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa, bankada bir hesabı olması ve bu hesap üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Yapı Kredi Mobil uygulamasına girerek, aldığınız bu internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yapıp buradan krediler bölümüne gelerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz. Krediler bölümünde iki tür kredi vardır. Birincisi, ihtiyaç kredisi, ikincisi, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi olarak sizlere sunulmaktadır. Başvurunuzu size söylenen adımları uygulayarak, hemen yapabileceksiniz. Kredi sonucu uygun olan kişilerinde hesaplarına hemen 200000 TL kredi atacaklardır.

Sms ile de kredi başvurusu yapmanız mümkün. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj ile gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonucunu söyleyecek ve kredinizin durumu ile ilgili bilgileri mesaj ile gönderecektir...