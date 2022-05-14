Acil Koduyla İŞKUR Tarafından İlan Edildi! Büyük İşçi Alımı Olacak! Işsiz vatandaşların nefes kapısı olma özelliğini taşıyan İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 81 ilde eş zamanlı bir şekilde düğmeye basıldı. Ülkemizin dört bir tarafında iş arayışı içinde olan vatandaşları işverenler ile buluşturan İŞKUR adeta ateşin fitilini yaktı. 20 ile 55 yaş arası vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren ve binlerce açık iş ilanı adayların adeta radarına takıldı.

İŞKUR acil koduyla ilan ettiği Buna göre 130. 500 işçi alımı yapacak

Büyük işçi alımı açısından geri sayım başladı. İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre işsizler ordusunu adeta darboğaz kıskacından çıkaracak formülle gelen kurum, yüzleri güldürdü. KPSS kursu olmaksızın dolgun ücret ile işbaşı yapılabilecek dev istihdam paketi açısından geri sayıma geçildi. Buna göre 20 ile 55 yaş arası personel alım koşulları açısından alarma geçirdi ve 2022 İŞKUR 130500 kişilik dev bir işçi alımı ile istihdam fırtınası estirecek.

İşsiz vatandaşların nefes kapısı haline gelen İŞKUR tarafından 81 ilde eş zamanlı bir şekilde yapılan son dakika açıklamaları ile beraber 200 bin kişiye yakın bir istihdam kapısı aralanacak ve vatandaşların işsizlik girdabından kurtulup rahat bir nefes almaları sağlanacak.

Sizlerde işsiz kalmaktan bıktıysanız İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göz atabilir ve ilanları takip ederek size en uygun pozisyon hangisi ise çalışmaya başlayabilirsiniz.