Müjde Var: Temmuz'da Beklenen Büyük Zam Gelecek Mi?

Yetkili İsim Kameraların Karşısına Geçip Tek Tek Açıkladı: Temmuz'da Beklenen Büyük Zam Gelecek Mi? 2022 senesinin hemen başlarında yapılan maaş zamlarının akabinde gelen hayat pahalılığı sebebiyle aynı ay içerisinde maaşları elediği ve başta emekliler olmak üzere toplumun pek çok kesimindeki insanlar normal yaşamlarını geçindirmek amacıyla gereksinim duydukları paraya adeta hasret kaldı. Hal böyle olunca Ak Parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kameraların karşısına geçip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Engelli vatandaşların iş yaşamına daha çok dahil olabilmeleri açısından yapılan çalışma ve teşvikler, evde bakım aylığı ile eğitimleri açısından gerekli olan destek gibi hususlarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok hususta oluşturduğu projeler ile engelli vatandaşların yanında yer aldığının altını çizdi.

2030 engelli Vizyon belgesi nedir neleri kapsıyor?

Yapılan çalışmaların yeterli olmadığının farkında olduklarını söyleyen Ak Parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, hazırlamış oldukları 2030 engelli vizyon belgesi sayesinde bu hususta gerçekleştirilecek pek çok çalışmanın planlanmasının yapıldığını söyledi. Vizyon belgesini kamuoyu ile paylaşan Muhammet Emin Akbaşoğlu, diğer taraftan yaklaşan memur ile emekliler açısından temmuz maaş zammı hususuna da değindi.

Temmuz ayında emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?

Muhammet Emin Akbaşoğlu, yapmış olduğu açıklamada memur ile emekliler başta olmak üzere bütün çalışan vatandaşların alım güçlerinin yükseltilmesini ilişkin yeni ve adeta iyileştirici paketler hazırladıklarını söyledi.