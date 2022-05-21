Acil ihtiyaç kredisi dönemi başladı! 3 Ay ödemesi olmayan bu krediyi 18 yaş üzerindekilere verilecek

Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası sizlere destek vereceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 18 yaş üzerinde olan herkesin banka kredi skoruna göre onay verecek ve kredi onayı aldıktan sonra kişiler aynı gün içinde hesaplarına bu ödemeleri alabilecektir.

Yapı Kredi Banka hesabı olmayan vatandaşlar da Kredi başvurularını uzaktan sms ile veya internet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya duyurusunda kredi verecek olan müşteriler için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacağını daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları gerektiğini açıkladı.

Sizler de bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile ihtiyaç kredisi başvuru yöntemi olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında sms ile başvuru şu şekilde yapılmaktadır.

Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 44 11 numaranıza gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sonuç cep telefonunuza gelecektir.