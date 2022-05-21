T.c kimlik numaranız üzerinden 12.000 TL ödeme almak mümkün

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara son dakika haberi geldi. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı Denizbank üzerinden yaparak hızlı bir şekilde kredi imkânından faydalanabilirsiniz.

Denizbank yapmış olduğu bu duyuruda Kredi kullanacak olan kişileri 12000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 12.000 TL ödeme alabilir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını almaya başladı.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar banka kredi puanı uygun olması durumunda başvurularını kendi SMS atacağı cep telefonu üzerinden yapması gerekir.

DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakanı t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına bu mesajı gönderin.

Gönderilen mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan kişileri 50.000 TL'ye kadar kredi değerlendirilmesi yapılacaktır. T.c kimlik numaranız üzerinden 12.000 TL ve üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi puanı 1.700 ve üzerinde olması gerekiyor.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere Denizbank ayrıca mobil uygulama üzerinden ve internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için SMS ile kredi onayı aldıkları zaman TC kimlik numarası yazan nüfus kağıdını yanına alarak en yakın banka şubesine gidebilir ve buradan Kredi kullanımını gerçekleştirebilir.