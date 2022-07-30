Acil emekli kredisi başladı! 3 bankadan hemen ödemeli emekli kredisi gündem oldu

Emekli maaş alan vatandaşlar için üç bankadan hemen emekli kredisi, gündem oldu. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Acil, Emekli Kredisi adı altıyla verilen bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için bankalar 5 dakika içerisinde kredi sonucu vererek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamakta.

Acil, Emekli Kredisi Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Denizbank tarafından sizlere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kullandırılmaktadır. 50000 TL ye kadar almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, geri ödemesi haricinde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere bu bankalar sunacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşların her zaman en çok tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek kampanyaya katılabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 50000 tl'ye kadar çok emekli kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar SGK emekli maaşları bu banka üzerinden almaları gerekiyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır. En yakın banka şubesine giderek, 50000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabiliyorlar. Denizbank, özellikle SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin kredi puanı yüksek olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi onayı sunmaktadır. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilirsiniz.