30 Temmuz Saat 10'dan Sonra Hesaplara 35000 TL Ödeme Yatıyor! Banka Resmi açıklama yaptı

35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, bugün itibariyle ödemeler hesaplara yatırılıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere, Akbank, resmi internet sitesi üzerinden kampanya duyurusu paylaştı.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar alabilecekleri 35000 TL ihtiyaç kredisi için bankaya başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Akbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredinizi istediğiniz zaman bu bankalar üzerinden kullanabileceksiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ayrıca bankada bir kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notumu 1200 ve üzerinde olması gerektiğini açıkladı.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde bankanın internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapabiliyorsunuz. Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşlara kredi imkanı sunacaktır.

Akbank müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan kredinize hemen aynı gün içinde kendi Akbank, hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz aracılığı ile SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesajı ile birlikte kredi onayı alacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek ve onaylanan krediyi de hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırma olanağı sağlayacaktır. Kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca sigortalı olarak çalışıyorsa, son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması emekliyse de emekli olması durumunda emekli maaşını Akbank şubelerine taşıması istenmektedir. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanarak, bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.