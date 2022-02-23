Acil Durum Nakit Kampanyasında 12, 24, 36 Ay Vadeye Kadar Kredi İmkânı! Kimlik Numarasından Öğrenebilirsiniz…

12, 24, 36 Ay Vadeli acil durum için nakit kampanyası başladı. Kimlik numarasından öğrenebilirsiniz. Bu kampanya kaçırılmaz…

12, 24, 36 Ay Vadeli nakit kapmayası, ihtiyaç hissedenler için başladı. Kimlik numarasından öğrenebilirsiniz. Acil durumda ortaya çıkan nakit ihtiyacını bankalardan temin etmek için başvuru yapılabilir. Başvuru yapacak vatandaşlar için onay alınması oldukça kolay. Acil ihtiyaç hissedildiğinde sizlere banka politikalarına uygun olmanız durumunda 50 bin TL tutarlı 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi imkânı sunuluyor.

İhtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar SMS olarak başvuru yaparak sonucu hemen öğrenebilir. TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Qnb Finansbank İhtiyaç Kredisi

Özel banka olarak hizmet sunan bankalarda olan Qnb Finansbank yaptığı kampanyalar ile sürekli kendini gündemde tutmayı başarıyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda 50 bin TL kredi kullanmak isteyenlerin kredi notu 1250 ve üzeri olması durumunda kampanyaya katılabilir. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler TC kimlik numarasına 5030 a göndererek başvurularını gerçekleştirebilir. Başvurunun ardından değerlendirme yapılarak sizlere kısa sürede cevap verilerek onaylanmış olan kredi tutarı hesaplara aktarılır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi

Özel bankalardan bir diğeri ise olan Yapı Kredi Bankası Finansbank’ta olduğu gibi SMS atılarak kredi onayı alma konusunda bilgi alınabilir. Bireysel yazılarak boşluk bırakıldıktan sonra TC kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılır. Aylık gelir yazılmak sureti ile 4411 numaraya mesaj gönderilebilir. Banka kimlik numaranızı ve aylık geliriniz üzerinde hesaplama sizlere belirtilen limitlerde kredi imkânı sunuyor. 50 bin TL ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası vatandaşın acil ihtiyacı için kredi kampanyasında mobil uygulama kullanılarak başvuru yapma imkânı sunuyor. İş bankası müşterisi olan vatandaşlar İşcep uygulaması için şifre oluşturarak uygulama üzerinden başvuru yapabilirler. 7 gün 24 saat acil ihtiyaç anında istedikleri zaman 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir.