ABD'li Üst Düzey Diplomat, Büyükelçileri Onaylaması İçin Senato'ya Çağrıda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatörlerden Başkan Joe Biden'ın dünya çapındaki büyükelçilik seçimlerini onaylamasını istedi ve durgun sürecin dış politikayı ve ulusal güvenliği engellediğini söyledi.

Salı günü Endonezya'ya yaptığı bir gezi sırasında konuşan Blinken, Senato tarafından onaylanan büyükelçilerin oranının önceki yönetimlerin çok gerisinde kaldığını kaydetti.

Geçen hafta itibariyle Blinken, Biden'ın dünya çapındaki büyükelçiliklere başkanlık etmek için yaptığı seçimlerin sadece yüzde 16'sının onaylandığını söyledi. Aynı noktada son üç yönetimde - 1993'e kadar uzanan - bu sayı atananların yüzde 70 ile yüzde 90'ı arasındaydı.

Jakarta'da düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Bu çok büyük bir sorun" dedi. Ulusal güvenliğimiz için Senato harekete geçmeli” dedi.

Senato kurallarına göre, tek bir senatör, büyükelçilerin hızlı bir şekilde onaylanmasını engelleyebilir ve genellikle muhalefetin etrafından dolaşmak için uzun bir süreci başlatır.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Biden yönetimine, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 boru hattına muhalefeti yeniden dahil etmesi için baskı yapmak amacıyla, aksi takdirde tartışmasız kabul edilen düzinelerce adayı şimdiye kadar engelledi.

Geçen hafta itibarıyla, aralarında Türkiye, Meksika, Kanada, Yeni Zelanda, Avusturya, Singapur, Kosova, İsrail ve Birleşmiş Milletler'in üst düzey diplomatları da dahil olmak üzere sadece dokuz büyükelçinin görevlerine başlayacağı doğrulandı.

54 kişi daha Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylandı ve meclisin nihai onayını bekliyor. Biden, 6 Aralık itibariyle 77 büyükelçi atamıştı.

Her iki siyasi partinin üyeleri, bazı hükümetlerin geçici görevlerde bulunan maslahatgüzarlarla çalışmayı reddetmesi nedeniyle, boş pozisyonlarda resmi büyükelçilerin bulunmamasının diğer ülkelerle ilişkilere zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Senatör Chris Murphy Ekim ayında Washington Post'a “Büyükelçiniz olmadığında kamu diplomasisi kısırlaştırılır” dedi. "Bir ABD büyükelçisi olmadan altı ay veya bir yıl geçtiğinde, [yabancı hükümetler] bunun ilişkiye bir değer yargısı verilmesi olduğu sonucuna varıyor."

Salı günü konuşan Blinken şunları ekledi: “Rusya ile, Çin ile devlet dışı faktörlerle uğraşmak da dahil olmak üzere, karşılaştığımız neredeyse her zorluk, tam ulusal güvenlik ve dış politika ekibimize sahip olmadığımız gerçeğiyle sekteye uğradı."